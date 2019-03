Risultati Champions League/ Diretta gol live score (ritorno ottavi, 5 marzo)

Torna protagonista la Champions League che stasera ci darà due risultati molto attesi per aprire il ritorno degli ottavi di finale. Il programma è spalmato su due settimane diverse, come già era successo all’andata, dunque fra oggi e domani torneranno in campo le squadre che avevano giocato per prime già all’andata, dunque tre settimane fa. Il quadro dei risultati Champions League per il ritorno degli ottavi si aprirà dunque oggi, martedì 5 marzo 2019, quando alle ore 21.00 si giocheranno le prime due partite Borussia Dortmund Tottenham e Real Madrid Ajax, che hanno negli Spurs e nei campioni in carica le grandi favorite per la qualificazione ai quarti. Il Tottenham è infatti atteso in Germania, dove però arriverà forte del 3-0 ottenuto in casa a metà febbraio, mentre il Real Madrid ospiterà allo stadio Santiago Bernabeu l’Ajax, che gli spagnoli hanno già battuto per 1-2 ad Amsterdam pur al termine di un incontro nel quale a lungo erano piaciuti di più gli olandesi.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: I DETENTORI DEL TITOLO

Dunque tra i due risultati Champions League attesi per questa sera ci sarà pure quello del Real Madrid che conquista il massimo torneo calcistico europeo per club da tre stagioni di fila, l’epopea vissuta con Zinedine Zidane in panchina e Cristiano Ronaldo leader in campo. Adesso non ci sono più né il tecnico francese né CR7, ma naturalmente il Real Madrid in Champions League resta sempre un avversario temibile per chiunque. Eliminato in Coppa del Re e in ritardo dal Barcellona nella classifica della Liga, per i madrileni la Champions League sarà ancora una volta il grande obiettivo, che potrebbe rendere comunque largamente positiva una stagione complicata. Per il momento possiamo dire senza timore di smentita che i quarti sono già molto vicini, perché la vittoria per 1-2 in trasferta all’andata rende il Real Madrid favorito in maniera davvero nettissima su un Ajax comunque degno di lode per la prestazione dell’andata, ma che al Bernabeu avrebbe bisogno di una impresa da leggenda per ribaltare la situazione, al momento una strada spianata verso i quarti per il Real Madrid.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 21.00

Borussia Dortmund Tottenham (and. 0-3)

Real Madrid Ajax (and. 2-1)



© RIPRODUZIONE RISERVATA