Roma si qualifica ai quarti se/ Risultati utili contro il Porto (Champions League)

La Roma si qualifica ai quarti di Champions League con vittoria o pareggio, ma anche con una sconfitta: è questo il quadro dei risultati che a poche ore da Porto Roma (ore 21:00 di mercoledì 6 marzo) si presenta alla squadra giallorossa. La partita di andata, giocata ormai tre settimane fa, si è conclusa con il risultato di 2-1 in favore dei ragazzi di Eusebio Di Francesco: prima di dire quali risultati siano utili alla Roma è giusto ricordare che in ambito UEFA è valida la regola secondo cui i gol segnati in trasferta hanno valore doppio. Questo consente al Porto di rimanere ampiamente in gara per qualificarsi ai quarti: infatti avendo segnato all’Olimpico (con Adrian Lopez) i portoghesi potrebbero vincere 1-0 e archiviare il passaggio del turno. Questo però rimane l’unico esito possibile in caso di vittoria con un gol di scarto; qualunque altro risultato favorirebbe la Roma, che dunque per qualificarsi ha bisogno di vincere o pareggiare ma potrebbe anche perdere con una sola rete di margine a patto di segnarne almeno due, facendo appunto valere i gol realizzati fuori casa. Il 2-1 a favore del Porto manderebbe la partita del Do Dragao ai tempi supplementari e poi, se il risultato non dovesse cambiare, si andrebbe ai calci di rigore.

ROMA SI QUALIFICA AI QUARTI SE… LA STORIA

Abbiamo dunque visto che la Roma si qualifica ai quarti di Champions League con vittoria, pareggio o sconfitta in certi termini; possiamo fare un resoconto su quanto rea accaduto lo scorso anno, e ricordare il fatto che in ogni singolo turno dopo la fase a gironi i giallorossi avevano affrontato la partita di andata in trasferta, e l’avevano sempre persa. Agli ottavi l’esempio più lampante: lo Shakhtar Donetsk si era imposto per 2-1 in Ucraina ma tre settimane più tardi i giallorossi avevano vinto 1-0 grazie al gol di Edin Dzeko ed erano così volati ai quarti, dove era arrivato il capolavoro contro il Barcellona. Al Camp Nou era finita 4-1 per i blaugrana, risultato ribaltato dalla Roma grazie al perentorio 3-0 dello stadio Olimpico: in entrambi i casi dunque la squadra di Eusebio Di Francesco aveva sfruttato i gol fuori casa per archiviare la pratica e spingersi fino ad una semifinale che mancava dagli anni Ottanta. Purtroppo la terza sconfitta interna, 2-5 ad Anfield contro il Liverpool, era stata determinante: al ritorno la Roma aveva sfiorato la terza impresa che sarebbe stata pazzesca, aveva vinto 4-2 andando ad una sola rete dai tempi supplementari e il suo cammino si era interrotto. Questo percorso del 2018 a dirla tutta non è troppo benevolo per i giallorossi guardando alla situazione attuale, ma il vantaggio in Porto Roma è ancora della banda di Di Francesco e dunque si affronta la partita del Do Dragao con ottimismo, pensando che la qualificazione ai quarti di Champions League sia non solo possibile ma anche alla portata.

