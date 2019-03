Video/ Livorno Benevento (2-0): highlights e gol della partita (Serie B)

La sfida tra Livorno e Benevento, giocata ieri al Picchi, ha chiuso la 27^ giornata del Campionato di Serie B 2018-2019, e come si vede nel video di Livorno Benevento, sono bastati appena 32 minuti perché gli amaranto vincessero questo posticipo con il netto risultato di 2-0. Tra le mura di casa infatti i toscani hanno sovvertito il pronostico e battuto una seria candidata alla promozione, se non alla lotta per i play off in questa stagione, grazie alle reti di Diamanti e Gonnelli, occorse rispettivamente al 20’ e al 31’ del primo tempo di gioco. Nessun gol quindi per gli stregoni, che pure hanno chiuso il match in dieci dopo l’esclusione di Maggio al 76’ per doppia ammonizione. Dando un occhio alle statistiche del match in attesa di controllare le azioni salienti della partita con il video di Livorno Benevento, vediamo che gli amaranto hanno avuto a lungo il pallino del gioco. Per il Livorno i numeri ci raccontano di 9 tiri di cui 4 in porta oltre a 23 punizioni, 3 parate e 390 passaggi totali. Per il Benevento invece segnaliamo 5 tiri di cui 3 indirizzati nello specchio avversario con 7 calci d’angolo, 2 parate e 379 passaggi totali.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match ha preso parola il tecnico degli stregoni Bucchi che ha raccontano dei suoi in campo al Picchi: “E’ una sconfitta meritata. Tutti hanno fatto una brutta partita. Stasera ho visto una squadra che è venuta meno sotto tutti i punti di vista, ben lontana da quella delle ultime dieci partite. Non dobbiamo commettere l’errore di pensare di non aver fatto il salto: i discorsi della classifica si fanno ma noi dobbiamo isolarci da queste cose. Ho parlato con i ragazzi dopo la partita e gli ho detto di cestinarla, adesso dobbiamo dimostrare che si è trattato solo da un episodio. Pensiamo alla Cremonese per riscattarci sin da subito”. Per il Livorno invece si è presentato ai microfoni Murilo che ha affermato ai microfoni di DAZN: “Si tratta indubbiamente della mia miglior prestazione. Dopo la sconfitta con lo Spezia ci siamo parlati e abbiamo capito che non meritavamo altri ko di quel tipo. Le parole del mister e il calore dei tifosi ci hanno aiutato a mettere in campo tutto e siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Siamo felicissimi, è stata una grande serata”.





