Addio Real, Marcelo alla Juventus/ Post-furia della moglie “vattene da Madrid”

«Quando qualcuno ti tratta come se fossi solo una delle opzioni, aiutali togliendoti dall’equazione»: con queste parole sibilline Clarice Alves, ovvero la signora Marcelo, ha “accolto” l’uscita dalla Champions League (fragorosa, perdendo 1-4 in casa dopo la vittoria d’andata contro l’Ajax) del “suo” Real Madrid dove fino a pochi mesi fa il brasiliano era a pieno diritto considerato il miglior terzino sinistro al mondo. Qualcosa si è poi rotto in quel meccanismo perfetto che era il Madrid sponda “blancos”, almeno fino all’ultima Champions League vinta lo scorso anno da Cr7 e Zidane: l’addio dei due leader ha però aperto una voragine interna allo spogliatoio, dove le continue bizze di Sergio Ramos, Bale e Isco hanno condotto prima Lopetegui e ora Santiago Solari verso il totale fallimento di una stagione iniziata con la dura cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ecco che proprio i bianconeri rischiano il “furto” in due estati consecutivi dei pezzi da novanta di Florentino Perez.

ADDIO REAL, MARCELO VA ALLA JUVE?

Più volte Marcelo ha manifestato l’intenzione di raggiungere il suo vecchio amico portoghese alla corte di Allegri (o chissà, forse anche Zizou qualora Max non dovesse vincere la Champions neanche quest’anno) e dopo l’esser fatto fuori dall’11 iniziale nei 7 giorni più nefasti della storia recente del Real Madrid (soppiantato da Reguilon nella doppia sconfitta in casa contro il Barcellona in Copa Del Rey e Liga e poi nella sconfitta contro l’Ajax ieri sera) l’ira dell’entourage di Marcelo è fortissima. Messo sempre più ai margini dal tecnico dei Blancos, è la Juventus ad essere in dirittura di lancio per accaparrarsi il fortissimo terzino-playmaker brasiliano, con Florentino Perez che avrebbe già dato il suo benestare. Le parole poi dette dalla moglie Clarise non sono altro che una conferma del periodo nerissimo che a breve potrebbe trasformarsi in “bianconero”: «Quando qualcuno ti tratta come se fossi solo una delle opzioni, aiutali togliendoti dall’equazione – ha scritto la donna su Instagram – Qualche volta devi fregartene, non preoccuparti di quello che fai. Non aspettarti di vedere cambiamenti positivi se ti circondi di persone negative. Non dare a persone ‘part-time’ una posizione ‘full-time’ nella tua vita. Conosci il tuo valore, non accontentarti di meno di quello che meriti». Le uniche parole di Marcelo sono quel “ti amo” scritto in risposta alla moglie: insomma, Alex Sandro e Spinazzola potrebbero iniziare a preoccuparsi di tenere il posto sulla fascia mancina per la prossima stagione…

