Di Francesco esonerato?/ Roma, Champions League decisiva: con il ko si può cambiare

Eusebio Di Francesco esonerato dalla Roma? La partita di Champions League contro il Porto potrebbe essere decisiva per le sorti dell’allenatore giallorosso. La notizia la riporta Il Tempo, ma a dire il vero tanti quotidiani: se la Roma dovesse fallire la qualificazione ai quarti – partendo dal 2-1 con cui ha vinto allo stadio Olimpico – la corsa del tecnico sarebbe alla fine. Un provvedimento che sarebbe solo ritardato: secondo le indiscrezioni infatti il presidente James Pallotta avrebbe già voluto cambiare la guida tecnica ad ottobre, dopo la sconfitta interna contro la Spal che aveva fatto precipitare la squadra all’ottavo posto in Serie A. Tuttavia era poi arrivato un doppio successo in Champions League a spegnere le fiamme, in più Monchi aveva preteso la conferma di Di Francesco che ha sempre protetto. Ora le cose sarebbero cambiate, anche a causa di un acceso diverbio nello spogliatoio dopo la sconfitta nel derby: parole grosse e la sensazione che il tecnico possa aver perso il polso dello spogliatoio. La dirigenza sta ragionando sul da farsi: Monchi, che sembra essere la figura chiave, sarebbe all’addio a fine stagione – potrebbe andare all’Arsenal e ritrovare Unai Emery – e dunque Di Francesco sarebbe ancora più in bilico. Dal canto suo l’allenatore è tranquillo, ma la serata di Porto potrebbe davvero portare ai saluti anticipati.

DI FRANCESCO ESONERATO: CHI AL SUO POSTO?

Se Eusebio Di Francesco sarà esonerato, al momento le candidature reali sarebbero tre. La prima risponde al nome di Paulo Sousa che, secondo fonti, starebbe spingendo per allenare la Roma – cosa che sarebbe potuta succedere nell’estate 2017 – e che avrebbe detto a chiare lettere di voler aspettare fino a mercoledì prima di firmare con il Bordeaux, che gli avrebbe proposto un contratto. Il secondo nome è quello di Christian Panucci, che della Roma è stato giocatore importante in un ciclo d’oro: conosce l’ambiente e lo spogliatoio, arriverebbe di corsa lasciando anche l’incarico di Commissario Tecnico dell’Albania e, cosa più importante, non avrebbe problemi a firmare un contratto da quattro mesi con un’opzione per un’altra stagione. Il terzo candidato sarebbe Roberto Donadoni, nome già uscito nelle stanze di Trigoria: attualmente senza incarico, l’ex di Napoli, Parma, Bologna e della Nazionale potrebbe tornare utile. Ci sono altre due figure: una convince meno ed è quella di Laurent Blanc, già al Psg e con la Francia; l’altra, lo sappiamo bene, è Maurizio Sarri che resta la figura ideale per il futuro. Il problema è che l’ex del Napoli è al Chelsea, dove sembra essersi rimesso in carreggiata: eventualmente bisognerà aspettare fino a giugno, e questo potrebbe essere un fattore utile a Di Francesco per tenersi il posto da allenatore fino al termine della stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA