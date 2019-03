Diretta Fiorentina Inter Primavera/ Streaming video e tv: viola vincenti all’andata

Fiorentina Inter Primavera, in diretta alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 6 marzo, è la semifinale di ritorno della Coppa Italia Primavera 2018-2019: si gioca il secondo atto di una sfida tra due formazioni che sono sicuramente tra le migliori in Italia a livello Primavera. Tante volte negli ultimi anni infatti la posta in palio è stata molto importante quando si sono affrontate Fiorentina e Inter Primavera: questa volta si tratta di una semifinale di Coppa Italia che vede logicamente favoriti i viola, perché esattamente un mese fa la Fiorentina era andata a vincere per 0-1 sul campo dell’Inter, l’anno scorso campione d’Italia battendo proprio i gigliati. Il regolamento naturalmente è quello di una sfida ad eliminazione diretta con andata e ritorno, dunque adesso la Fiorentina può permettersi di vincere o pareggiare, mentre l’Inter deve necessariamente vincere. Con uno speculare 0-1 si andrebbe ai tempi supplementari ed infine eventualmente ai calci di rigore, mentre un successo nerazzurro con qualsiasi altro risultato creerebbe il ribaltone portando proprio l’Inter in finale contro una tra Atalanta e Torino, che sempre oggi daranno vita all’altra semifinale di ritorno.

Quanto alle probabili formazioni di Fiorentina Inter Primavera, naturalmente entrambi gli allenatori si affideranno alla migliore formazione possibile per andare a caccia della qualificazione alla finale. Emiliano Bigica dovrebbe puntare sul modulo 4-3-3 per la sua Fiorentina, in particolare imperniato sul tridente d’attacco che dovrebbe vedere titolari Vlahovic come prima punta, Koffi esterno destro e Montiel a sinistra, magari sperando che quest’ultimo ripeta l’exploit che lo ha portato a segnare una doppietta proprio contro l’Inter meno di due settimane fa in campionato. Le annotazioni più interessanti arrivano anche per l’Inter di Armando Madonna dall’attacco: negli altri reparti infatti le gerarchie in casa nerazzurra sembrano ben definite, mentre in attacco c’è abbondanza e di conseguenza vedremo quali saranno le scelte del mister, con in primo piano Colidio che “grazie” al caso Icardi ha partecipato alla trasferta della prima squadra a Cagliari.



