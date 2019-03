Diretta Porto Roma/ Streaming video Rai: notte decisiva per i giallorossi

Porto Roma, diretta dall’arbitro turco Cuneyt Cakir, si gioca questa sera alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) all’Estadio do Dragao della città lusitana. Siamo al ritorno degli ottavi di Champions League e la Roma ripartirà dalla vittoria per 2-1 ottenuta all’andata all’Olimpico: questo significa che i giallorossi di Eusebio Di Francesco avranno a disposizione due risultati su tre, ma d’altronde al Porto basterebbe un successo per 1-0 per ribaltare la situazione. Con il 2-1 lusitano si andrebbe ai supplementari, alla Roma invece andrebbe bene anche perdere con un gol di scarto a patto di segnarne almeno due. Tre settimane fa fu la notte di gloria per Nicolò Zaniolo: adesso la Roma potrebbe raggiungere i quarti per il secondo anno consecutivo e sarebbe un traguardo eccellente, ma i giallorossi dovranno fornire una prestazione ben diversa rispetto a quella del derby perso 3-0 sabato sera. Di certo una simile batosta contro la Lazio non è stato il migliore avvicinamento a Porto Roma: oggi si può svoltare, ma una eliminazione sarebbe invece un colpo durissimo a tutta la stagione della Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Porto Roma sarà visibile in chiaro per tutti, perché la partita dei giallorossi sarà trasmessa su Rai Uno e sarà disponibile anche in diretta streaming video su Rai Play, servizio gratuito e accessibile a tutti. La diretta sarà comunque garantita naturalmente anche da Sky, che detiene i diritti per trasmettere tutta la Champions League: l’appuntamento per gli abbonati alla televisione satellitare sarà in questo caso su Sky Sport Uno (canale numero 201) oppure su Sky Sport 252, o ancora in streaming video tramite Sky Go. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI PORTO ROMA

Parlando delle probabili formazioni per Porto Roma, possiamo osservare che Sergio Conceiçao (ex biancocelesti) dovrebbe puntare sul modulo 4-1-4-1, tuttavia con diversi dubbi per quanto riguarda gli interpreti in fase offensiva. Ad esempio è da capire se sarà titolare Adrian Lopez, autore del gol all’andata, mentre come centravanti sono in ballottaggio Tiquinho Soares e Marega. La coppia centrale in mediana dovrebbe essere formata da Danilo Pereira ed Hector Herrera, in difesa invece dovremmo vedere Maxi Pereira, Pepe, Felipe e Telles davanti al portiere, naturalmente Iker Casillas. Nella Roma possibile dubbio di modulo per Eusebio Di Francesco, che potrebbe optare per il 4-3-3 con Zaniolo dunque sulla linea di centrocampo, anche se la squadra sembra preferire il 4-2-3-1 che porterebbe Nzonzi fra i titolari. In attacco la certezza è Dzeko centravanti, il resto dipenderà dal modulo scelto. Fuori dai dubbi invece c’è la difesa, con Manola e Fazio davanti a Olsen e Florenzi a sinistra, mentre a destra se Florenzi venisse avanzato troverebbe posto pure Karsdorp.

PRONOSTICO E QUOTE

Trasferta non facile per i giallorossi: il pronostico di Porto Roma in base alle quote dell’agenzia di scommesse Snai ci dice che il segno 1 per la vittoria dei portoghesi è quotato a 2,00, mentre poi si sale a 3,60 volte la posta in palio sia con il pareggio sia in caso di successo esterno della Roma, dal momento che il segno X e il segno 2 hanno la medesima quotazione.



