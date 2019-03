Diretta Psg Manchester United/ Streaming video e tv: rimonta possibile per Solskjaer?

Psg Manchester United, diretta dall’arbitro sloveno Damir Skomina, si gioca per il ritorno degli ottavi di Champions League questa sera alle ore 21.00, naturalmente presso lo stadio Parco dei Principi di Parigi, dove i padroni di casa del Paris Saint Germain partiranno nettamente favoriti, avendo espugnato Old Trafford per 0-2 nella partita d’andata. Di conseguenza, in Psg Manchester United il compito dei Red Devils appare proibitivo: servirà una vittoria con due o più gol di scarto (naturalmente con un nuovo 0-2 si andrebbe ai supplementari), dunque i francesi potranno vincere, pareggiare o anche perdere con un gol di scarto questa sera davanti ai propri tifosi. Inoltre per il Psg ormai la Champions League è ormai la priorità assoluta, dal momento che il trionfo in Ligue 1 è ormai una certezza, mentre il Manchester United dovrà lottare duramente se vorrà conquistare un posto nella prossima Champions League. Missione quasi impossibile per Solskjaer, ma lo United ci proverà, sapendo di non avere nulla da perdere…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Psg Manchester United sarà garantita naturalmente da Sky, che detiene i diritti per trasmettere tutta la Champions League: l’appuntamento per gli abbonati alla televisione satellitare sarà su Sky Sport Football (canale numero 203) oppure su Sky Sport 253, oppure utilizzando la diretta streaming video che sarà garantita dal servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PSG MANCHESTER UNITED

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Psg Manchester United.Per i padroni di casa di Thomas Tuchel ecco il 4-2-3-1 con Buffon in porta, Thiago Silva e Kimpembé coppia centrale e Kehrer e Bernat terzini. Dani Alves dovrebbe giocare alto a destra perché mancherà ancora Neymar, mentre Cavani è tornato ad allenarsi in gruppo ma difficilmente verrà rischiato dal primo minuto. Il ruolo di prima punta dunque sarà nuovamente coperto da Mbappé; Dani Alves sulla trequarti giocherà a destra, con Di Maria a sinistra e Draxler trequartista. Verratti non è al meglio e potrebbe essere rimpiazzato da Leandro Paredes che formerebbe una mediana di ex Roma con Marquinhos, ormai stabilmente impiegato a centrocampo. Il Manchester United invece deve fare di necessità virtù: Pogba è squalificato, infortunati Herrera, Matic, Mata, Lingard, Sanchez e Martial. Si va verso un 4-2-3-1 con Dalot, Smalling, Lindelof e Shaw davanti a De Gea; in mediana McTominay e Fred; sulla trequarti Young, Pereira e Rashford alle spalle della prima punta Lukaku.

PRONOSTICO E QUOTE

Psg Manchester United, in sede di pronostico, sembra una partita a senso unico: l’agenzia di scommesse Snai quota a 1,50 il segno 1 per la vittoria casalinga del Psg, mentre si sale già a quota 4,50 con il pareggio, naturalmente indicato dal segno X. Infine un successo esterno del Manchester United è proposto a 6,25 per chi avrà voluto credere nei Red Devils e nel segno 2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA