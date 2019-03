Diretta Torino Atalanta Primavera/ Streaming video e tv: si riparte dal 3-4 orobico

Torino Atalanta Primavera è la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2018-2019: alle ore 18:30 di mercoledì 6 marzo si gioca il secondo atto di una sfida appassionante, tra due squadre che esattamente un mese fa hanno dato grande spettacolo e che sono tra le migliori del calcio Under 19 in Italia. La partita di andata è stata vinta dall’Atalanta con un pirotecnico ed entusiasmante 4-3: la Dea ha confermato il fattore campo ma l’esito della qualificazione rimane assolutamente in bilico, perchè la competizione prevede la regola dei gol in trasferta che valgono doppio e dunque i granata, pur chiamati a vincere per forza di cose, hanno a disposizione 1-0, 2-1 e anche 3-2 come risultati utili. Per andare in finale invece la Dea potrebbe anche pareggiare, ma a questo punto la sconfitta segnerebbe di fatto l’eliminazione a meno che non arrivasse con un 5-4. Nei due incroci stagionali le due squadre hanno segnato un totale di 13 gol: che possa finire con nove in una sola sfida è dunque ampiamente possibile, ma per saperlo dovremo aspettare il verdetto del campo. Rimaniamo dunque in attesa della diretta di Torino Atalanta Primavera, intanto possiamo andare a vedere che in che modo le due squadre possono disporsi sul terreno di gioco analizzando in maniera più dettagliata le scelte dei due allenatori, e dunque le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Torino Atalanta Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale che dà ampio risalto agli Under 19 e che trovate al numero 60 del vostro televisore; gli abbonati alla pay per view satellitare potranno raggiungere l’emittente attraverso il decoder (numero 225), mentre per assistere alla partita in diretta streaming video – attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone – sarà sufficiente visitare senza costi aggiuntivi il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ATALANTA PRIMAVERA

Pesante tegola per Federico Coppitelli: Torino Atalanta Primavera sarà giocata senza il bomber Millico, che spera di tornare in tempo per un’eventuale finale. Al suo posto potrebbe essere impiegato Belkheir, anche se nell’ipotetico 4-3-3 granata le scelte più logiche riguarderebbero lo spostamento di Ben Lhassine Kone sulla fascia sinistra con Petrungaro a destra e Rauti schierato da punta centrale. A centrocampo si va verso la conferma dei tre giocatori dell’andata, ovvero Onisa in cabina di regia con De Angelis e Adopo a supporto sulle mezzali; Ferigra comanda la difesa in coppia con Sportelli, i terzini dovrebbero essere Gilli e Ambrogio mentre il portiere sarà Gemello. Massimo Brambilla schiera l’Atalanta con un modulo speculare: Carnesecchi il portiere, Okoli e Guth davanti a lui con Zortea e Girgi esterni, poi un centrocampo nel quale Kulusevski, reduce dai minuti importanti in Serie A, giocherà come mezzala destra al fianco di Colpani, con Gyabuaa che sarà l’altro interno. Sono diverse le scelte possibili nel tridente: Cambiaghi e Cortinovis sembrano poter avere le maglie da ali, ma Cambiaghi e Colley (in gol all’andata) non partono battuti e così anche il cipriota Louka, in ballottaggio con Piccoli per il ruolo di centravanti.



