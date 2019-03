Probabili formazioni/ Eintracht Inter: diretta tv, ballottaggio Miranda-De Vrij

Eintracht Inter si gioca domani sera alle ore 18.55, quando le due formazioni scenderanno in campo a Francoforte per l’andata degli ottavi di Europa League. La competizione sta entrando sempre più nel vivo e questo ottavo sarà un confronto davvero interessante fra le due formazioni: Eintracht Inter infatti metterà i nerazzurri di Luciano Spalletti di fronte a una delle migliori squadre di questa edizione della Europa League, come nella fase a gironi la Lazio ha imparato a sue spese. L’Inter comunque ce la può fare, a patto naturalmente di fornire prestazioni migliori rispetto a quella di Cagliari, dove è arrivata una sconfitta che potrebbe pesare nella corsa al quarto posto. Adesso però andiamo a vedere quali sono le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Eintracht Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo pure che Eintracht Inter sarà visibile in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky, che dovranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport Uno (numero 201 della piattaforma satellitare) oppure Sky Sport 252, ma che avranno a disposizione in alternativa anche la diretta streaming video garantita tramite il servizio Sky Go, se non potranno mettersi davanti a un televisore.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT INTER

LE MOSSE DI HUTTER

Nelle probabili formazioni di Eintracht Inter in primo piano per i tedeschi c’è sicuramente il formidabile reparto d’attacco, fino a questo momento il migliore di tutta l’Europa League. L’allenatore Adi Hütter di conseguenza fa grande affidamento ai suoi uomini più offensivi, punte di diamante del 3-4-1-2 dell’Eintracht. Come trequartista dovrebbe agire il croato Rebic, ex Fiorentina, alle spalle di Haller e Jovic, che secondo molti sarebbe nel mirino proprio dell’Inter per la prossima stagione come possibile erede di Icardi. A centrocampo dovremmo invece vedere la coppia mediana formata da Rode ed Hasebe, più Da Costa come esterno destro e Kostic sulla corsia mancina. La difesa non è forte quanto l’attacco e proprio questa è la lacuna che i nerazzurri dovranno cercare di sfruttare: ci attendiamo una retroguardia a tre per l’Eintracht, con Ndicka, Abraham e Hinteregger possibili titolari davanti al portiere Trapp.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Per quanto riguarda invece la formazione dell’Inter a Francoforte, in attacco si ripropone una situazione ormai abituale, con Lautaro Martinez dunque costretto agli straordinari come prima punta, in suo appoggio invece Luciano Spalletti dovrebbe schierare Nainggolan da trequartista, Politano esterno destro del 4-2-3-1 nerazzurro e Perisic a sinistra. Anche in mediana non ci dovrebbero particolari dubbi, con la coppia titolare che sarà formata da Vecino e Brozovic, i ballottaggi saranno invece tutti concentrati in difesa per l’Inter. Luciano Spalletti sicuramente sceglierà Handanovic in porta, Asamoah a sinistra e Skriniar nella coppia centrale, ma De Vrij e Miranda si giocheranno il posto al fianco dello slovacco per fronteggiare l’eccellente attacco tedesco, così come per la maglia da terzino destro sono in ballo D’Ambrosio e Cedric, arrivato in nerazzurro sul mercato di gennaio.

IL TABELLINO

EINTRACHT (3-4-1-2): Trapp; Ndicka, Abraham, Hinteregger; Da Costa, Rode, Hasebe, Kostic; Rebic; Haller, Jovic. All. Hutter.

Squalificati: nessuno.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro. All. Spalletti.

Squalificati: nessuno.



