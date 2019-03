Probabili formazioni Napoli Salisburgo/ Diretta tv, Ancelotti pensa ai soliti noti

Stiamo per presentare le probabili formazioni di Napoli Salisburgo: la partita degli ottavi di Europa League 2018-2019 (andata) si gioca alle ore 21:00 di giovedì 7 marzo presso lo stadio San Paolo. Quasi tutta la rosa è a disposizione di Carlo Ancelotti, che dopo aver fatto fuori lo Zurigo senza troppi patemi (doppia vittoria e qualificazione mai in discussione) incontra un avversario che inevitabilmente alza l’asticella della difficoltà. Il Salisburgo è il semifinalista della passata edizione e ha iniziato questa nuova Europa League con il vento in poppa, confermando la propria competitività; arriva dalla vittoria contro lo Shakhtar Donetsk (un netto 4-0) e sa che, pur se i partenopei partono favoriti, la qualificazione è alla portata. Vedremo poi se Ancelotti e i suoi risentiranno della sconfitta interna contro la Juventus, che li ha fatti precipitare a 16 punti dalla vetta; nel frattempo però valutiamo le possibili scelte dei due allenatori alla vigilia della partita, nel dettaglio delle probabili formazioni di Napoli Salisburgo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Salisburgo è la partita che per questo turno di Europa League verrà trasmessa in diretta tv in chiaro: l’appuntamento è infatti sul canale Tv8, mentre per gli abbonati alla televisione satellitare sarà comunque valida l’alternativa dei canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252 sul loro decoder, con la possibilità di seguire l’andata di questo ottavo di finale anche in diretta streaming video, attraverso l’applicazione Sky Go che è attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SALISBURGO

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Rispetto alla sconfitta di domenica sera, Ancelotti non dovrebbe cambiare molto: teoricamente tre o quattro scelte saranno diverse, forse a cominciare dalla porta dove però l’espulsione di Meret obbligherà Ospina a giocare la prossima partita di Serie A, e dunque il giovane numero 1 potrebbe comunque essere confermato tra i pali. Davanti a lui Chiriches, già titolare contro lo Zurigo, dovrebbe affiancare Koulibaly con Mario Rui che si riprende il posto a sinistra e Hysaj che dunque è in competizione con Malcuit per l’altra fascia, in un ballottaggio che presumibilmente sarà risolto all’ultimo. E’ possibile che il centrocampo resti invariato: dunque Allan e Fabian Ruiz in mezzo con Zielinski e Callejon sulle corsie, la prima possibilità è che giochi Verdi ma anche Ounas non parte battuto. L’ex Bologna corre anche per una maglia in attacco, ma qui Lorenzo Insigne deve riscattare il rigore sbagliato contro la Juventus; al suo fianco dovrebbe esserci Milik, che è stato il grande sacrificato dopo l’espulsione di Meret e dunque ha giocato appena 25 minuti. Tornerà in panchina Mertens: il belga non ha ancora segnato nel 2019.

GLI 11 DI ROSE

Per Napoli Salisburgo Marco Rose ha già in testa la sua formazione, che è poi quella classica: rispetto al ritorno contro il Bruges la squadra austriaca ritrova André Ramalho, che dunque si dispone al centro della difesa a fare coppia con Pongracic (se riuscirà a recuperare in tempo). Lainer e Ulmer gli esterni con Walke tra i pali, a centrocampo invece la regia di Samassékou che già lo scorso anno si era rivelato un ottimo giocatore d’ordine e impostazione. Ai lati del playmaker maliano giocheranno Schlager, una sorta di trequartista che può agire qualche passo più indietro, e Mwepu che dovrà prendere il posto di Junuzovic, acciaccato e impossibilitato a scendere in campo nella partita di andata; Wolf, che ha 19 anni e già nell’ultima stagione era quasi un titolare, sarà il trequartista designato a creare palle giocabili ai due attaccanti: confermatissimo Dabbur che con 7 gol guida la classifica marcatori di Europa League, al suo fianco potrebbe giocare Minamino ma ultimamente è cresciuto lo zambiano Patson Dagda, che pare essere in vantaggio sul compagno di reparto.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 21 Chiriches, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 99 Milik, 24 L. Insigne

A disposizione: 25 Ospina, 23 Hysaj, 19 Ni. Maksimovic, 11 Ounas, 42 A. Diawara, 9 Verdi, 14 Mertens

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: –

Indisponibili: Raul Albiol

SALISBURGO (4-3-1-2): 33 Walke; 22 Lainer, 34 Pongracic, 15 André Ramalho, 17 Ulmer; 42 Schlager, 8 Samassékou, 45 Mwepu; 13 Wolf; 9 Dabbur, 20 Daka

A disposizione: 1 C. Stankovic, 6 Onguené, 5 Vallci, 14 Szoboszlai, 11 Prevljak, 30 Braut Haland, 18 Minamino

Allenatore: Marco Rose

Squalificati: –

Indisponibili: Van der Werff, Y. Diarra, Junuzovic, Gulbrandsen



