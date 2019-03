Probabili formazioni Porto Roma/ Quote, Zaniolo verso il recupero (Champions League)

Andiamo a leggere le probabili formazioni di Porto Roma: il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 6 marzo. I giallorossi partono con un leggero vantaggio dato dalla partita di andata: all’Olimpico la splendida doppietta di Nicolò Zaniolo aveva dato il 2-1 ad una squadra che però, avendo incassato gol in casa, sarebbe eliminata perdendo 1-0. Per questo motivo si parte quasi in equilibrio, ma con la sostanziale differenza della possibilità di pareggiare da parte della squadra di Eusebio Di Francesco; la quale ritrova alcuni dei protagonisti che hanno saltato il derby, perso malamente contro la Lazio. Anche per questo motivo ci sarà bisogno di riscatto immediato, e noi possiamo andare a vedere in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Do Dragao, analizzando in maniera dettagliata le loro scelte nelle probabili formazioni di Porto Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Porto Roma indicano nella squadra di casa quella favorita, con un valore di 2,00 volte la puntata sul segno 1 che identifica la sua vittoria. L’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vi farebbe guadagnare 3,60 volte la posta, lo stesso valore che è stato messo sul segno 2 per il successo della Roma. Possiamo anche indicare la possibilità di un 1-0 a favore del Porto, risultato utile per la qualificazione portoghese: siamo a 8,50 volte la somma messa sul piatto, mentre con un 3-2 interno (22,00) ai quarti andrebbero i giallorossi.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO ROMA

GLI 11 DI CONCEICAO

Porto Roma dovrebbe essere affrontata con lo stesso modulo da Sergio Conceiçao: un 4-4-1-1 che può diventare all’occorrenza una sorta di 4-2-3-1 con l’avanzamento dei due esterni di centrocampo sulla linea di trequarti. Qui c’è il primo dubbio visto che Adrian Lopez, in gol all’andata, contende una maglia a Brahimi che comunque sarà titolare e, nel caso in cui venga scelto il compagno di squadra, scalerebbe a sinistra dove è in netto vantaggio su Otavio. Davanti dovrebbe esserci Tiquinho Soares (con Marega in agguato), sugli esterni di centrocampo spazio invece a Jesus Corona e, appunto, Brahimi o Otavio con una coppia centrale che, rispetto all’ultima di campionato, dovrebbe prevedere il ritorno di Danilo Pereira a fare coppia con Hector Herrera. Sostanzialmente scelti i quattro che agiranno in difesa: Maxi Pereira o Manafà per la corsia destra, poi l’ex Inter Alex Telles dall’altra parte con Pepe e Felipe che formeranno la coppia centrale a protezione del portiere, naturalmente Iker Casillas.

I DUBBI DI DI FRANCESCO

Medita qualche cambiamento Eusebio Di Francesco, soprattutto nel modulo: in Porto Roma potremmo vedere i giallorossi schierati con il 4-3-3, il che vorrebbe dire riportare a centrocampo uno Zaniolo che dovrebbe recuperare in tempo. Con questo sistema avremmo Perotti ed El Shaarawy favoriti per affiancare Dzeko nel tridente, in caso contrario Zaniolo esterno a destra e ballottaggio tra i due di cui sopra senza dimenticare le ipotesi Schick e Justin Kluivert. Parlando sempre della linea mediana, De Rossi dovrebbe essere titolare a fare da perno centrale con Lorenzo Pellegrini favorito per affiancarlo, torna utile anche Cristante per le sue capacità di inserimento senza palla. In difesa Kolarov, che sarà squalificato per la prossima partita di campionato, si prende regolarmente la fascia sinistra e dall’altra parte agirà Florenzi, a meno che Di Francesco non voglia impostare una formazione più difensiva con il vice capitano avanzato nel tridente. In quel caso arruolabile Karsdorp, Manolas recupera dall’infortunio e sarà al fianco di Fazio come coppia centrale davanti a Olsen.

IL TABELLINO

PORTO (4-4-1-1): 1 Casillas; 2 Maxi Pereira, 33 Pepe, 28 Felipe, 13 Telles; 17 Corona, 22 Danilo Pereira, 16 H. Herrera, 25 Otavio; 8 Brahimi; 29 T. Soares

A disposizione: 26 Vana Alves, 12 Manafà, 3 Militao, 10 Oliver Torres, 7 Hernani, 37 Fernando, 11 Marega

Allenatore: Sergio Conceiçao

Squalificati: –

Indisponibili: Aboubakar

ROMA (4-3-3): 1 Olsen; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 22 Zaniolo, 16 De Rossi, 7 Lo. Pellegrini; 92 El Shaarawy, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 83 Mirante, 2 Karsdorps, 5 Juan Jesus, 4 Cristante, 42 Nzonzi, 34 J. Kluivert, 14 Schick

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: –

Indisponibili: Cengiz Under



