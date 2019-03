Risultati Champions League/ Diretta gol live score (ritorno ottavi, 6 marzo)

Oggi mercoledì 6 marzo ci attende un’altra serata in compagnia dei risultati di Champions League, naturalmente sempre per quanto riguarda il ritorno degli ottavi di finale. Come abbiamo già ricordato ieri, il ritorno come già l’andata di questi ottavi di Champions League sarà spalmato su due settimane diverse e di conseguenza tra ieri e oggi gioca chi era sceso in campo per primo già all’andata: oggi è il giorno della Roma, la prima delle due squadre italiane ancora in corsa, che si giocherà le possibilità di raggiungere i quarti di finale per la seconda stagione consecutiva. Ecco dunque che cosa ci attende per quanto riguarda i risultati Champions League stasera, con fischio d’inizio alle ore 21.00: l’appuntamento sarà con Porto Roma (all’andata 2-1 casalingo per i giallorossi all’Olimpico) e Psg Manchester United, con i francesi nettamente favoriti per la qualificazione dopo avere già espugnato all’andata il mitico Old Trafford con il punteggio di 0-2.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: IN CAMPO LA ROMA

In ottica italiana dunque va in copertina la Roma, parlando dei due risultati Champions League che sono attesi per questa sera. I giallorossi di Eusebio Di Francesco arrivano in Portogallo con un vantaggio prezioso ma non rassicurante dopo avere vinto per 2-1 all’andata grazie alla doppietta di Nicolò Zaniolo. Di conseguenza la Roma avrà a disposizione due risultati su tre, ma è anche vero che al Porto basterebbe un successo per 1-0 per ribaltare la situazione. La Roma conferma comunque l’eccellente feeling con la Champions League dopo la semifinale della passata stagione: entrare di nuovo tra le migliori otto squadre d’Europa avrebbe un valore grandissimo sia da un punto di vista più strettamente calcistico, sia per i benefici economici per la società del presidente James Pallotta. Naturalmente poi sarà fondamentale ottenere dal campionato la qualificazione per la prossima edizione, ma intanto si deve provare a fare quanta più strada possibile in questa Champions League 2018-2019…

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 21.00

Psg Manchester United (and. 2-0)

Porto Roma (and. 1-2)



