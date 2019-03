Video/ Borussia Dortmund Tottenham (0-1): highlights e gol (Champions league)

Va sul velluto il Tottenham nella trasferta al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund. Come si vede nel video di Borussia Dortmund Tottenham, la squadra allenata da Pochettino si era presentata in Germania già forte del 3-o dell’andata, ma i gialloneri provano ad aumentare i giri per cercare la clamorosa rimonta. Nel primo tempo però gli Spurs non concedono grandi occasioni da gol, anzi il Borussia Dortmund ha una sola vera opportunità per riaprire la sfida, con Reus che si fa ipnotizzare da Lloris. Ancora tentativi di Weigl e di Sancho, ma il Tottenham regge bene e chiudendo a reti bianche la prima frazione di gioco riesce a vedere sempre più vicina la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Che si concretizza di fatto al 4’ della ripresa quando Harry Kane si diverte a scambiare con Moussa Sissoko e poi scarica a rete, portando in vantaggio gli inglesi.

ENTRA PULISIC

E’ una mazzata per il Borussia Dortmund che prova ad inserire Pulisic: l’americano fallisce due ottime opportunità per il pareggio, anche Paco Alcacer prova a mettersi in mostra sul fronte offensivo, ma il Tottenham gioca ormai sul velluto e chiude sullo 0-1, vincendo sia all’andata sia al ritorno e guadagnando così un posto tra le prime otto d’Europa. Prosegue invece il momento nero del Borussia Dortmund, costretto a digerire anche l’eliminazione europea dopo l’aggancio del Bayern Monaco in vetta alla Bundesliga tedesca.

