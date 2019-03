Video/ Borussia Tottenham (0-1): highlights e gol del match (Champions League)

Va sul velluto il Tottenham nella trasferta al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund. La squadra allenata da Pochettino si era presentata in Germania già forte del 3-o dell’andata, ma i gialloneri provano ad aumentare i giri per cercare la clamorosa rimonta. Nel primo tempo però gli Spurs non concedono grandi occasioni da gol, anzi il Borussia Dortmund ha una sola vera opportunità per riaprire la sfida, con Reus che si fa ipnotizzare da Lloris. Ancora tentativi di Weigl e di Sancho, ma il Tottenham regge bene e chiudendo a reti bianche la prima frazione di gioco riesce a vedere sempre più vicina la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Che si concretizza di fatto al 4’ della ripresa quando Harry Kane si diverte a scambiare con Moussa Sissoko e poi scarica a rete, portando in vantaggio gli inglesi. E’ una mazzata per il Borussia Dortmund che prova ad inserire Pulisic: l’americano fallisce due ottime opportunità per il pareggio, anche Paco Alcacer prova a mettersi in mostra sul fronte offensivo, ma il Tottenham gioca ormai sul velluto e chiude sullo 0-1, vincendo sia all’andata sia al ritorno e guadagnando così un posto tra le prime otto d’Europa. Prosegue invece il momento nero del Borussia Dortmund, costretto a digerire anche l’eliminazione europea dopo l’aggancio del Bayern Monaco in vetta alla Bundesliga tedesca. (agg. di Fabio Belli)

BORUSSIA DORTMUND TOTTENHAM 0-1, LE DICHIARAZIONI

Esultano gli Spurs al termine di Borussia Dortmund Tottenham: la compagine di Mauricio Pochettino si è assicurata la qualificazione ai quarti di finale di Champions League contro una delle squadre più forti in Europa e lo ha fatto senza subire gol in 180’. Ottima tenuta difensiva, dunque, che si sposa con un reparto avanzato di grandissima qualità: su tutti spicca Harry Kane, sempre più leader della compagine londinese. Man of the match al Signal Iduna Park, il numero 10 del Tottenham ha commentato nel post-partita: «Sono contento di aver trovato il gol, anche a livello di squadra siamo andati molto bene. Abbiamo creato poche occasioni da rete ma siamo stati bravi a segnare». Il centravanti inglese si è soffermato sulle possibilità di agguantare la vittoria in Champions: «Tutto è possibile, dobbiamo giocare come sappiamo fare: tutti possono vincere la Champions, non dobbiamo subire gol e faremo il massimo».

