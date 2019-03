Di Francesco esonerato?/ Roma, furia Pallotta: Donadoni o Ranieri nuovo allenatore

Di Francesco è ormai prossimo all’esonero. Fatale al tecnico della Roma la sconfitta di ieri sera in Champions League contro il Porto, al Dragao, dove la compagine giallorossa è capitolata, seppur solo ai tempi supplementari, con il risultati di tre a uno per i padroni di casa. Uno score finale che in virtù del due a uno romano dell’andata, premia appunto la compagine di Conceicao, che supera gli ottavi qualificandosi alla fase successiva. Alla Roma non riesce il miracolo dell’anno scorso, quando la stessa Lupa aveva raggiunto, contro ogni traguardo, la semifinale di Champions League, eliminata dal Liverpool nel doppio scontro. Un anno fa furono numerose le polemiche arbitrali dopo il match, e anche quest’anno il clima si è fatto rovente dopo che la Var non è intervenuta a seguito del fallo netto in area di rigore ai danni di Schick. Un episodio che ha fatto andare su tutte le furie il presidente James Pallotta: «Lo scorso anno abbiamo richiesto il VAR in UCL – il commento del numero uno della Roma via Twitter – perché ci avevano rovinato la semifinale e questa sera, nonostante ci fosse, siamo stati derubati. Schick è stato atterrato in area, il VAR lo dimostra, e non viene fatto niente. Sono stufo di questa merda. Ci rinuncio!».

DI FRANCESCO ESONERATO? PALLOTTA FURIA

Polemiche arbitrali a parte, l’esperienza di Di Francesco a Trigoria, come detto in apertura, sembra ormai al capolinea. Al di là dell’amarezza per l’eliminazione dalla Champions League, a deludere maggiormente è l’andamento in campionato, con la Lupa che si trova attualmente al quinto posto in classifica, a quota 44 punti, e a tre lunghezze di distanza dall’Inter, quarta (ultimo posto per la Champions) a 47. Sia chiaro, nulla è ancora perduto, ma dalla Roma ci si aspettava un campionato sicuramente di maggiore livello, tenendo conto anche dal recente smacco nel derby, dove la Lazio ha trionfato a mani basse con il netto risultato di 3 a 0. Meglio provare a salvare il salvabile quindi, e la dirigenza starebbe pensando di cambiare guida tecnica per evitare di fallire l’obiettivo quarto posto. Tre sono i candidati per sostituire Di Francesco, a cominciare da Roberto Donadoni, che sarebbe già stato contattato dal vice-presidente Baldissoni. I giocatori spingerebbero però maggiormente per l’ex Claudio Ranieri, che è stato recentemente esonerato dal Fulham, o in alternativa per Cristian Panucci, attuale commissario tecnico della nazionale albanese. I tre farebbero da traghettatore fino al termine della stagione.

