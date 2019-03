Diretta Rennes Arsenal/ Streaming video e tv: out Niang e Lacazette (Europa League)

Rennes Arsenal si gioca alle ore 18:55 di giovedì 7 marzo, ed è valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019: interessante scontro quello del Roazhon Park, in un incrocio nel quale i Gunners partono certamente favoriti ma dovendosi guardare dalla compagine francese, che ha saputo vincere sul campo del Betis nel ritorno dei sedicesimi. Un Rennes trasformato da quando Julien Stéphan ha ereditato la panchina da Sabri Lamouchi: in Europa League è arrivata la vittoria decisiva per superare il girone e poi appunto il sedicesimo contro il Betis, in campionato sei vittorie e due pareggi in undici partite che hanno rilanciato le ambizioni internazionali dei rossoneri. Resta comunque il fatto che l’Arsenal ha i favori del pronostico, e non potrebbe che essere così: ai sedicesimi gli inglesi hanno comunque dovuto faticare per aver ragione del Bate Borisov – che aveva vinto l’andata – in Premier League invece la squadra di Unai Emery (tre vittorie dell’Europa League da allenatore del Siviglia) arriva dal pareggio contro il Tottenham e sta provando a rientrare, dopo due anni di assenza, nelle prime quattro per tornare a giocare la Champions League. Aspettiamo dunque la diretta di Rennes Arsenal con particolare trepidazione; intanto possiamo andare a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Rennes Arsenal è riservata in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare: la partita sarà sul canale Sky Sport Football (numero 203) oppure su Sky Sport 253, e in assenza di un televisore potrà essere seguita attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone dove attivare – senza costi aggiuntivi – l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di seguire il programma Diretta Gol Europa League, che sul canale Sky Sport 251 manda in onda in tempo reale le principali fasi di ciascuna partita in contemporanea, con i cronisti che si passano la linea.

PROBABILI FORMAZIONI RENNES ARSENAL

Rennes Arsenal avrà qualche protagonista assente: i francesi devono rinunciare agli squalificati Hamari Traoré e M’Baye Niang (ex di Milan, Genoa e Torino). In difesa sarà Zeffane a occupare la corsia destra, con Bensebaini dall’altra parte e i centrali Mexer e Damien Da Silva a protezione del portiere Koubek; davanti invece si candida ad una maglia da titolare Del Castillo, che giocherà sulla corsia destra facendo traghettare Ismaila Sarr sul versante opposto (nel suo ruolo naturale). Ben Arfa si prende ovviamente la casella di trequartista, e va detto che nel Rennes sembra essere rinato; Grenier, visto anche nella Roma, sarà il creatore di gioco in mezzo al campo con Bourigeaud al suo fianco, la prima punta sarà Hunou. Arsenal senza Lacazette, ancora squalificato per l’espulsione di Borisov: Emery potrebbe confermare il 4-2-3-1 che ha vinto il ritorno dei sedicesimi, con Mustafi e Koscielny davanti a Petr Cech mentre Lichtsteiner e Nacho Monreal saranno i due terzini. A centrocampo continuano a salire le quotazioni di Guendouzi, che però rischia il posto tallonato da Torreira; sulla trequarti c’è l’imbarazzo della scelta perchè anche Denis Suarez e il futuro juventino Ramsey tornano utili, al momento però Mkhitaryan e Iwobi sembrano poter occupare le corsie laterali con Mesut Ozil trequartista, a supporto di Aubameyang che giocherà come centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote per scommettere su Rennes Arsenal sono state fornite anche dall’agenzia di scommesse Snai, che indica nella squadra in trasferta la favorita: la vittoria dei Gunners vale infatti 2,00 volte la somma puntata sul segno 2, mentre per il successo interno dei francesi dovrete giocare il segno 1 e andreste a guadagnare un valore corrispondente a 3,75 volte quanto investito. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, il guadagno sarebbe invece di 3,40 volte la giocata.



