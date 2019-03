Diretta Zenit Villarreal/ Streaming video e tv: quote, russi favoriti (Europa League)

Zenit Villarreal si gioca al Petrovsky nella giornata di giovedì 7 marzo, con calcio d’inizio alle ore 18:55. Siamo arrivati all’andata degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019, e la squadra russa spera di fare un passo avanti in una competizione che ha vinto nel lontano 2008, quando si chiamava ancora Coppa Uefa. Un periodo d’oro per la società di San Pietroburgo, che da allora non è più riuscita a mantenere quel livello anche se si è sempre proposta come mina vagante in ambito internazionale; reduce dalla sofferta qualificazione ottenuta ai danni del Fenerbahçe, lo Zenit sta anche guidando il campionato nazionale con un vantaggio ridotto nei confronti del Krasnodar, e oggi ospita un Villarreal che pochi anni fa aveva raggiunto la semifinale di Europa League. Il Submarino Amarillo sta vivendo una stagione a due facce: imbattuto in ambito europeo – contro lo Sporting Lisbona ha subito gol dopo 500 minuti – nella Liga è clamorosamente terzultimo e a oggi sarebbe retrocesso, avendo vinto 4 partite in tutta la stagione e una nelle ultime 13. Anche per questo motivo la diretta di Zenit Villarreal è importante per gli spagnoli; mentre aspettiamo il calcio d’inizio al Petrovsky noi possiamo andare a valutare le possibili scelte dei due allenatori per la serata, nel dettaglio delle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Zenit Villarreal è riservata in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare: la partita sarà sul canale Sky Sport 254, e in assenza di un televisore potrà essere seguita attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone dove attivare – senza costi aggiuntivi – l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di seguire il programma Diretta Gol Europa League, che sul canale Sky Sport 251 manda in onda in tempo reale le principali fasi di ciascuna partita in contemporanea, con i cronisti che si passano la linea.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT VILLARREAL

Per Zenit Villarreal, Sergey Semak dovrebbe puntare su un 4-4-2 nel quale sono da valutare le condizioni di Marchisio, assente nelle ultime due partite: senza di lui Ozdoev e Barrios sono ancora più favoriti per giocare in mezzo, con Hernani e Driussi che invece occuperanno le corsie esterne supportando anche i due attaccanti, come sempre Azmoun e Dzyuba. In ballottaggio anche Mak per un posto tra centrocampo e attacco; Smolnikov e Anyukov completeranno le catene laterali con Ivanovic e Rakitskiy, entrambi giocatori di grande esperienza, che si piazzeranno al centro della difesa a protezione del portiere Lunev. Il Villarreal di Javier Calleja scende in campo con un possibile 3-4-3: Andrés Fernandez in porta, Victor Ruiz (ex Napoli) leader di una difesa che prevede anche Ramiro Funes Mori e Mario Gaspar aiutati, in fase di non possesso, da Miguelon e Pedraza che si abbasseranno. A centrocampo potrebbe trovare spazio Cazorla, finalmente rientrato ma in svantaggio rispetto a Trigueros e Javi Fuego; tridente offensivo con Raba e Fornals che affiancano Moreno, in competizione con Ekambi per la maglia da prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Zenit Villarreal avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker il segno 1 che identifica la vittoria della squadra russa vale 1,90 volte la somma che avrete deciso di investire, contro il valore di 3,45 volte la puntata per il segno X – da giocare per il pareggio – e il 4,25 che accompagna invece l’eventualità del segno 2, che naturalmente regola il successo esterno del Submarino Amarillo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA