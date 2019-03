Infortunio Perisic/ Ultime notizie Inter: a rischio per il derby?

Piove sul bagnato in casa Inter: si è infortunato Ivan Perisic. In un momento delicato della stagione, nel quale tiene banco il caso Icardi, c’è l’Europa League in ballo e un derby alle porte, mister Luciano Spalletti perde il suo attaccante. Il calciatore croato è stato sostituito nel secondo tempo dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Eintracht. Non è tardato ad arrivare il comunicato dell’Inter, che ha fornito le ultime notizie sull’infortunio di Perisic. Un infortunio muscolare alla coscia per l’attaccante: «Il croato è stato sostituito al 58’ per un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra», ha scritto la società nerazzurra attraverso il proprio account Twitter. Costretto alla sostituzione nel delicato match contro i tedeschi, ora Perisic è in dubbio anche per il derby, in programma tra dieci giorni e decisivo per la volata Champions. L’eventuale assenza si somma ai problemi fisici di Nainggolan, alle prese con una distrazione al gemello.

INTER, INFORTUNIO PERISIC: A RISCHIO PER IL DERBY?

Affaticamento muscolare agli adduttori della coscia sinistra per Ivan Perisic. Sembra da escludere, dunque, la presenza dell’esterno croato dell’Inter contro la SPAL domenica prossima, ma non solo, visto che in ballo c’è il match di ritorno di Europa League contro l’Eintracht e la sfida contro il Milan. Il tutto mentre Nainggolan è alle prese con i suoi problemi fisici, mentre Keita sta recuperando dal suo infortunio. Senza dimenticare il caso Icardi, che non è ancora rientrato. Insomma, l’Inter è in piena emergenza. La speranza dei tifosi dell’Inter è che Perisic si sia fermato in tempo da evitare ulteriori complicazioni. Dopo uno scatto si è infatti toccato l’inguine e ha subito chiesto il cambio. Ma potenzialmente questo infortunio è un grande problema per l’Inter, che dovrà fare a meno anche di Asamoah e Lautaro nel match di ritorno contro l’Eintracht, visto che i due erano diffidati e sono stati ammoniti. E con il derby che incombe, perdere Perisic sarebbe una disfatta. Domani gli esami potranno chiarire l’entità del problema e i tempi di recupero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA