Probabili formazioni/ Eintracht Inter: quote. Miranda titolare? (Europa league)

Questa sera alle ore 18,55 alla Commezerbank Arena di Francoforte si accenderà la sfida tra Eintracht e Inter, atteso match di andata degli ottavi di finale di Europa league, di cui siamo impazienti di analizzare le probabili formazioni. Il banco di prova è davvero importante benchè forse non tutti conoscano il valore della compagine padrona di casa, che pure ha eliminato la Lazio di Inzaghi nella precedente parte del tabellone del torneo: vediamo bene che Spalletti dovrà fare molta attenzione a stilare le probabili formazioni di Eintracht Inter. La squadra di Mister Hutter infatti non è avversario da sottovalutare e i nerazzurri hanno bisogno di una riscossa dopo pure il KO contro il Cagliari rimediato in campionato pochi giorni fa. Andiamo quindi a vedere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Eintracht Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare con cura le probabili formazioni di Eintracht Inter andiamo a vedere che cosa ci può dire il pronostico fissato per questo match di Europa league. Ecco che considerando la quote date dalla snai notiamo che sono i tedeschi i favoriti: nell’1×2 notiamo che i biancorossi sono stati dati al successo per 2,35, mentre i nerazzurri hanno meritato la quota di 3,00, mentre il pareggio è stato valutato a 3,20.

LE PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT INTER

LE MOSSE DI HUTTER

Contro un avversario di prestigio come è l’Inter Hutter dovrebbe mandare in campo i suoi secondo lo schieramento migliore ovvero il 3-4-1-2 che ha giù dato grandi risultati in stagione, sia in campionato come in Europa league. Per la sfida di questa sera però il tecnico dei tedeschi ha un po’ le mani legate vista l’infermeria piena: in ogni caso non mancheranno elementi di grande valore in campo. Ecco quindi il numero 1 di riferimento Trapp tra i pali con di fronte a sè il centrale Hinteregger, mentre toccherà a N’Dicka e Abraham agire ai lati. Per la mediana confermato il reparto a 4 con al centro in campo da titolari Rode e Hasebe: saranno Da Costa e Kostic (in gol pochi giorni fa in Bundesliga contro l’Hoffenheim) a completare il quadro. In avanti maglie confermate: sarà Rebic ad agire sulla trequarti, a supporto di Haller e Jovic.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Spalletti, per le probabili formazioni di Eintracht Inter, non vuole correre rischi e metterà in campo questa sera parecchi dei suoi titolari fissi: sa bene che i tedeschi sono un avversario ostico e che la posta in palio oggi è troppo alta. Ecco quindi che nel 4-2-3-1 classico, dove farà rumore anche oggi la assenza annunciata di Mauro Icardi (ufficialmente per infortunio ma sappiamo bene che è piena crisi con spogliatoio e società): sarà ancora Lautaro Martinez a fare da prima punta, con il supporto dall’esterno di Politano e Perisic. Con Nainggolan fuori dai giochi per un guaio muscolare, toccherà quindi a Vecino agire sulla tre quarti visto che i naturali sostituti sono fuori dalla lista Uefa: dietro di lui non mancheranno dalle loro posizioni Brozovic e Borja Valero. Il tecnico dell’Inter però potrebbe scombinare le carte in difesa, a 4 e posta di fronte ad Handanovic: vedremo sempre Skriniar al centro ma in compagnia di Miranda e toccherà al duo Cedric-Asamoah collocarsi sulle fasce.

IL TABELLINO

EINTRACHT (3-4-1-2): Trapp; Ndicka, Abraham, Hinteregger; Da Costa, Rode, Hasebe, Kostic; Rebic; Haller, Jovic. All. Hutter

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, Miranda, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic; Politano, Vecino, Perisic, Lautaro. All. Spalletti



© RIPRODUZIONE RISERVATA