Probabili formazioni/ Juventus Udinese: diretta tv. Allegri senza Pjanic (Serie A)

Si accenderà solo domani allo Juventus stadium il match tutto bianconero tra Juventus e Udinese, primo anticipo della 27^ giornata della Serie A alle ore 20,30 ed è quindi arrivato il momento di scoprire quali saranno le probabili formazioni della partita. La sfida infatti è senza dubbio più entusiasmante di quanto ci possa dire il rispettivo piazzamento del due club in classifica: con diversi giocatori assenti poi Allegri dovrà fare attenzione a fissare le probabili formazioni di Juventus Udinese. La squadra di Mister Nicola poi ha fatto vedere meraviglie contro il Bologna nella precedente giornata e di certo vorrà bissare anche contro un club molto più ostico come è la capolista Juventus. Andiamo quindi a scoprire quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Udinese.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS UDINESE

LE MOSSE DI ALLEGRI

Per le probabili formazioni di Juventus Udinese Allegri non farà a meno del solito 4-3-3 ma ricordiamo che nella 27^ giornata il tecnico dovrà fare a meno di Cancelo e Pjanic, fuori dai giochi per volontà del giudice sportivo dopo quanto accaduto nel precedente turno nella sfida contro il Napoli. Ecco quindi che in mediana avremo dal primo minuto Bentancur in cabina di regia, affiancato da Emre Can e Matuidi. Per la difesa a 4 e posta di fronte a Szczesny dovremmo vedere tra i titolari la coppia centrale Bonucci-Rugani, con Alex Sandro e De Sciglio attesi ai lati: non dimentichiamo che la Juventus tra poco giorni sarà protagonista in Champions league. Dubbio aperto in attacco: confermati Cristiano Ronaldo e Mandzukic, domani potrebbe essere Dybala a spuntarla su Bernardeschi.

LE SCELTE DI NICOLA

Nicola domani sera a Torino dovrebbe confermare gran parte del 3-5-2 che ha fatto bene contro il Bologna solo settimana scorsa, a partire dalla difesa. Ecco che vedremo quindi tra i pali Musso, con di fronte a sè il consolidato terzetto composto da De Maio, Nuytinck e Troost Ekong. Qualche ballottaggio invece si apre nell’ampia mediana a 5 dove non ci sarà Mandragora, fermato dal giudice sportivo e dove potrebbe far ritorno dal primo minuto Fofana. Ecco quindi che al centro dovrebbe farsi vedere in campo dal primo minuto Sandro, De Paul e Fofana, pur con Opoku a disposizione: sulle fasce invece sarà indispensabile Stryger Larsen, messo in coppia con Zeegelaar. In attacco maglie più che confermate per Okaka e Pussetto ma non dimentichiamo che in panchina rimangono a disposizione Lasagna e Teodorczyk

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny, 12 A. Sandro, 24 Rugani, 19 Bonucci, 2 De Sciglio; 23 Can, 30 Bentancur, 14 Matuidi; 7 C. Ronaldo, 17 Mandzukic, 10 Dybala. All. Allegri

UDINESE (3-5-2): 1 Musso; 17 Nuytinck, 87 De Maio, 5 Troost Ekong; 90 Zeegelaar, 10 De Paul, 6 Fofana, 30 Sandro, 19 Stryger Larsen; 23 Pussetto, 7 Okaka All. Nicola



