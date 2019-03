Pronostici Europa League/ Quote e scommesse sulle partite (andata ottavi, 7 marzo)

Analizziamo i pronostici di Europa League: siamo arrivati all’andata degli ottavi di finale e le squadre italiane sono rimaste due, vista l’eliminazione della Lazio ai sedicesimi. Considerato che il Milan non aveva superato la fase a gironi, le superstiti che rappresentano il nostro Paese sono quelle retrocesse dalla Champions League, dunque Inter e Napoli; entrambe non hanno pescato benissimo nel sorteggio ma se non altro sono riuscite a evitare le grandi favorite – Chelsea e Arsenal, ma anche il Siviglia – e dunque possono sperare di fare strada, essendo loro stesse tra le principali candidate al titolo. Ad ogni modo le partite cui assisteremo nella serata di giovedì 7 marzo (come sempre divise in due fasce orarie) sono otto, e possiamo iniziare la nostra valutazione con i pronostici di Europa League parlando ovviamente di quelle che riguardano l’Italia e concentrandoci sulle sfide più interessanti della serata.

PRONOSTICO EINTRACHT INTER (ore 18:55)

Partita tosta per l’Inter: l’Eintracht ha superato la fase a gironi vincendo tutte le partite (e rifilando quattro gol alla Lazio) per poi eliminare lo Shakhtar Donetsk mettendo in mostra un arsenale offensivo di primo livello. C’è il capocannoniere di Bundesliga (Luka Jovic), c’è Sébastien Haller, c’è una squadra che sa come giocare e che sta provando ad entrare per la prima volta nella fase a gironi di Champions League; cliente scomodo e per questo servirà segnare almeno un gol alla Commerzbank Arena. Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, che utilizziamo per i pronostici di Europa League, danno ragione all’Inter, nel senso che il vantaggio dell’Eintracht non è affatto netto: vale 2,35 volte la somma giocata il segno 1 per la vittoria tedesca, con il successo esterno che arriva a 3,00 volte la cifra investita. Il pareggio, eventualità come sempre regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare il corrispettivo di 3,40 volte quanto puntato.

PRONOSTICO NAPOLI SALISBURGO (ore 21:00)

Partiamo con il dire che il Napoli è una delle favorite per vincere l’Europa League, soprattutto adesso che la Juventus, vincendo al San Paolo, è scappata a 16 punti mettendo le mani sullo scudetto. A questo punto rimane la corsa internazionale, ma bisognerà valutare fino a che punto l’impegno profuso corrisponderà ai valori della rosa; al netto di questa considerazione, il Salisburgo è un cliente scomodo perchè è praticamente la stessa squadra che un anno fa ha sfiorato la finale, solo che ha esperienza in più e in questa edizione del torneo ha dominato il suo girone per poi rifilare cinque gol al Bruges. Il fatto che siamo al San Paolo aumenta i valori a favore dei partenopei: siamo a una quota di 1,50 sul segno 1 per la vittoria dei padroni di casa – secondo quanto indica l’agenzia di scommesse Snai – contro il 6,25 che accompagna l’ipotesi del segno 2 per il successo esterno degli austriaci. Il pareggio vi permetterebbe di portare a casa una somma pari a 4,50 volte la puntata, un’eventualità per la quale dovrete scommettere sul segno X.



