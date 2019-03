Risultati Europa League/ Diretta gol live score (andata ottavi, 7 marzo)

Oggi giovedì 7 marzo ci attende una grande serata di calcio, nella quale scopriremo i risultati di Europa League per quanto riguarda l’andata degli ottavi di finale. Sappiamo bene che in questa fase l’Europa League gioca senza sosta per colmare il “ritardo” di un turno che la separa dalla Champions League. Messi dunque alle spalle i sedicesimi di finale, che hanno promosso Napoli e Inter bocciando invece la Lazio, ecco che questa sera avremo un menù ricchissimo grazie a ben otto partite che ci daranno tutti i risultati Europa League per l’andata degli ottavi. Si comincerà alle ore 18.55 con Zenit Villarreal, Rennes Arsenal, Siviglia Slavia Praga, Dinamo Zagabria Benfica ed Eintracht Inter, mentre alle ore 21.00 sarà il momento del fischio d’inizio per Valencia Krasnodar, Napoli Salisburgo e Chelsea Dinamo Kiev.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: FOCUS SULLE ITALIANE

I risultati Europa League più attesi in Italia saranno dunque quelli che usciranno stasera prima da Eintracht Inter e poi da Napoli Salisburgo. I partenopei hanno il piccolo teorico svantaggio di giocare l’andata in casa, tuttavia è pure vero che Carlo Ancelotti avrà l’occasione di mettere in discesa la strada verso la qualificazione già oggi al San Paolo, mentre l’Inter di Luciano Spalletti dovrà superare le insidie di una trasferta a Francoforte prima di giocarsi la partita di ritorno fra una settimana a San Siro. Il sorteggio degli ottavi non è stato cattivo, man nemmeno del tutto favorevole: Inter e Napoli hanno pescato due avversarie di fascia media, certamente alla portata di nerazzurri e partenopei, ma comunque molto insidiose soprattutto in attacco – Eintracht e Salisburgo hanno i due migliori reparti offensivi tra le squadre che erano in Europa League già nella fase a giorni. I tedeschi hanno dominato (18 punti) il gruppo che comprendeva la Lazio prima di eliminare ai sedicesimi un avversario ostico come lo Shakhtar Donetsk, il Salisburgo invece è arrivato in semifinale l’anno scorso e due settimane fa ha travolto il Bruges. Saranno dunque due partite da affrontare con grande cautela.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ANDATA OTTAVI

Ore 18.55

Zenit Villarreal

Rennes Arsenal

Siviglia Slavia Praga

Dinamo Zagabria Benfica

Eintracht Inter

Ore 21.00

Valencia Krasnodar

Napoli Salisburgo

Chelsea Dinamo Kiev



