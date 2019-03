Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte in vista della 27^ giornata: Roma senza Dzeko

Puntuali come sempre arrivano anche i nostro consigli per il fantacalcio di Serie A: andiamo quindi a vedere, incontro per incontro, che cosa ci riportano le nostre dritte in vista della 27^ giornata del primo campionato italiano. Il programma per questo turno è ben fitto visto che il primo anticipo si giocherà già questo venerdi sera e sarà tra Juventus e Udinese: qui facciamo attenzione agli assenti annunciati Cancelo e Pjanic, mentre vogliamo mettere in buona luce Pussetto, che ha fatto vedere belle cose contro il Bologna. Per quanto riguarda l’anticipo del sabato tra Parma e Genoa vogliamo consigliare Gervinho e Romero, ma va detto che ci attendiamo qualcosa di più da tutti i giocatori del grifone, appena sotto tono. Per la sfida tra Chievo e Milan invece ci sentiamo di mettere in evidenza Romagnoli e Calabria ma ricordiamo che Ricardo Rodriguez sarà costretto a stare in tribuna, pizzicato dal giudice sportivo.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE SFIDE DI DOMENICA

Per i nostri consigli di fantacalcio di serie A occhi puntati ora sul programma fittissimo di domenica, dove il primo incontro sarà Bologna-Cagliari: qui facciamo attenzione a Dzemaili e Danilo, oltre che Pavoletti e Joao Pedro che dovrebbero fornire prestazioni convincenti. Per la sfida tra Frosinone e Torino occhi puntati su Chibsah e il duo Zaza-Belotti che potrebbero far vedere cose importanti in campo allo Stirpe: per Inter-Spal ci sentiamo di consigliare oltre ad Handanovic e Perisic anche Kurtic e Petagna, ma di lasciare nuovamente in panchina Mauro Icardi, ancora assente annunciato. Facendo riferimento alla partita tra Sampdoria e Atalanta, pare ovvio consigliare a questo punto di stagione sia Quagliarella che il Papu Gomez: non ci attendiamo però una grande prestazione da Audero e De Roon, in calo. Per la sfida tra Sassuolo e Napoli facciamo attenzione a Mario Rui a cui potrebbe essere concessi minuti dopo l’infortunio: attenzione poi a Insigne che vorrà riscattarsi dopo la Juventus e Berardi. Fissiamo ora la nostra attenzione alla sfida domenicale tra Fiorentina e Lazio: qui le dritte mettono in luce Chiesa, e Muriel, oltre a Immobile, Cataldi e Caicedo. Non dimentichiamo poi il posticipo del lunedi tra Roma e Empoli, dove metteremo in evidenza Schick, visto che Dzeko è squalificato: attenzione poi a Caputo e Silvestre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA