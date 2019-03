Diretta Cska Mosca Milano/ Streaming video e tv: Olimpia nella tana russa (Eurolega)

Cska Mosca Milano si gioca alle ore 18:00 – italiane – di venerdì 8 marzo: è la venticinquesima giornata della regular season di basket Eurolega 2018-2019, e dunque ne mancano sei al termine della prima fase. Per l’Olimpia inizia oggi, di fatto, un tour de force che la porterà a sfidare le migliori squadre del torneo per prendersi un posto nei playoff: arrivando da cinque vittorie consecutive il compito della squadra di Simone Pianigiani è stato reso un po’ meno arduo di quanto potesse sembrare, e il successo in volata – e grande rimonta – alla Mytischschi Arena, nell’altra trasferta russa contro il Khimki, ha sancito il sesto posto di un gruppo che sembra aver fatto il definitivo salto di qualità. Tuttavia oggi l’asticella si alza, e allora bisogna stare attenti alla classifica: il Cska Mosca è una delle squadre già qualificate ai playoff ma non per questo meno desiderosa di vincere, perchè deve provare a prendersi la miglior posizione possibile nei playoff. Staremo allora a vedere quello che succederà nella diretta di Cska Mosca Milano, che inizia tra poche ore e di cui andiamo a presentare i temi principali.

La diretta di Cska Mosca Milano, come già detto, parte con ottime premesse per l’Olimpia: la squadra meneghina arriva alla Megasport Arena sapendo di aver già vinto due partite fondamentali, ovvero quella contro il Maccabi Tel Aviv e quella in casa del Khimki. Due successi arrivati sul filo di lana, soprattutto quello di Mosca in cui Milano ha recuperato 14 punti di svantaggio per poi andare a vincere di due punti; curiosamente si è anche girata la differenza canestri a favore, ma ormai non conta perchè i russi sono a quattro gare di distanza. La corsa va fatta su altre avversarie: Bayern Monaco e Baskonia soprattutto, con il possibile inserimento del Panathinaikos. Ad ogni modo si è creato un utilissimo cuscinetto che lascia margini: tutto sommato l’Olimpia potrebbe permettersi di perdere qui, a Madrid e magari anche al Forum contro il Fenerbahçe, qualora nelle altre partite arrivassero tre vittorie – gli incroci del calendario impediranno a tutte le rivali dirette di fare percorso netto. Il Cska Mosca è attualmente secondo (19-5): dopo aver perso in casa contro il Maccabi, con un clamoroso -17, ha rotto gli indugi andando a prendersi sei vittorie consecutive culminate al momento nel trionfo al Pireo. La squadra ha un talento devastante ed è tra le grandi candidate a vincere l’Eurolega, anche se naturalmente questo andrà valutato più avanti; quello che è importante per oggi è vedere se Milano riuscirà a fare il colpo grosso prendendosi una vittoria che, forse, chiuderebbe definitivamente i conti.



