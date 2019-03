Diretta Gigante Spindleruv Mlyn/ Streaming video e tv: Vlhova contro Shiffrin

Ultimi appuntamenti della Coppa del mondo di sci prima della finali di Andorra: oggi venerdi 8 marzo andrà in scena la diretta dello slalom gigante di Spindleruv Mlyn, sulla neve della Repubblica ceca. L’appuntamento, benchè forse non sia tra i più noti del calendario femminile è certamente prestigioso: in palio verranno oggi messi punti pesanti anche se, a dir il vero, la classifica per la coppetta della specialità ci presenta un quadro ben chiaro. La prima candidata al titolo oltre che alla vittoria oggi della diretta del gigante di Spindleruv Mlyn non può che essere Mikaela Shiffrin. La sciatrice americana ha davvero denominato la stagione tra i pali e non solo e pure arriva dalla vittoria (ad ex equo con Vlhova) dal gigante di Maribor, ultima gara della disciplina ad essere stata disputata per la Coppa del mondo di Sci. Ovviamente però la lista delle possibili avversarie oggi sarà ben ampia: chi si metterà in luce oggi in Repubblica ceca?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM GIGANTE DI SPINDLERUV MLYN

La prima manche del gigante di Spindleruv Mlyn avrà inizio alle ore 10.30, mentre l’appuntamento con la seconda manche sarà a partire dalle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Repubblica Ceca (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA GIGANTE SPINDLERUV MLYN: LE PROTAGONISTE PIU’ ATTESE

Per la diretta del gigante di Spindleruv Mlyn però non è solo la fortissima Mikaela Shiffrin la protagonista più attesa sulla pista della Repubblica ceca: sua grande rivale in questa stagione della Coppa del mondo di sci femminile oltre che questa mattina sarà ovviamente Petra Vlhova. La sciatrice slovacca infatti dopo essersi fermata con l’americana al primo gradino del podio per la gara di Maribor, si è pure decorata con il titolo iridato della specialità poche settimane fa ad Are. Shiffrin e Vlhova però non saranno le uniche in grado di regalare intense emozioni oggi a tutti gli appassionati. Oltre a Tessa Worley e Viktoria Rebensburg occupano gran spazio anche lo squadrone azzurro. Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino saranno tra i nomi più attesi al traguardo della pista ceca del Spindleruv Mlyn, ma chiaramente ci attendiamo davvero di tutto in questa ultima gara prima della finalissime di Soldeu. Che accadrà oggi in pista?



