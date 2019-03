Diretta Indian Wells 2019/ Seppi Gojowczyk streaming video e tv, orario (tennis)

Per la diretta di Indian Wells 2019 si torna a giocare: a partire dalle ore 20:00 della serata italiana di venerdì 8 marzo avremo la continuazione del primo turno ATP e l’inizio del secondo turno WTA, visto che le sfide del tabellone femminile sono iniziate con un giorno di anticipo. In campo oggi avremo un solo italiano: si tratta di Andreas Seppi che affronterà il tedesco Peter Gojowxczyk: possiamo dire che l’altoatesino abbia pescato decisamente male come sorteggio, non tanto per questo primo turno (decisamente abbordabile) quanto perchè al secondo, in caso di qualificazione, si troverebbe a fronteggiare Roger Federer, che potrebbe essere all’ultimo Indian Wells della carriera e ha appena vinto il titolo Atp numero 100, portandosi a 9 trofei di distanza dal record assoluto che detiene ancora Jimmy Connors. Come sappiamo, i big aprono il loro Master 1000 al secondo turno e questo vale anche per le donne; già oggi però nel tabellone WTA vedremo alcune grandi protagoniste.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Per la diretta tv di Indian Wells 2019 dovrete seguire due diversi canali: il torneo maschile è infatti esclusiva della televisione satellitare su Sky Sport Arena (204), mentre il torneo femminile viene trasmesso su SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando (ma anche al 224 del pacchetto Sky). Per seguire i match in diretta streaming video potrete attivare l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone (ovviamente per le partite ATP) oppure visitare, per le sfide delle donne, il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA INDIAN WELLS 2019: I MATCH DEL VENERDì

Andreas Seppi dunque è l’unico italiano impegnato oggi nella diretta di Indian Wells 2019; nel tabellone maschile oggi ci sono alcune sfide molto interessanti, tra cui spicca sicuramente quella tra Tomas Berdych e Feliciano Lopez che sono due grandi veterani del circuito e puntano a uno degli ultimi giri di giostra, sapendo eventualmente di poter fare strada visto che al secondo turno uno dei due incrocerebbe Karen Khachanov, campione a Parigi-Bercy lo scorso autunno ma ancora in cerca della definitiva conferma. Sono interessanti anche i giocatori che entreranno in corsa tra due giorni: tra questi il nostro Fabio Fognini, che affronterà al secondo turno Marius Copil o Radu Albot e dunque ha decisamente pescato bene nel sorteggio, pur se al terzo turno la minaccia potrebbe essere Frances Tiafoe (che oggi sfida Nicolas Jarry) o comunque Kyle Edmund che è il giocatore del seeding che incrocia da quella parte. Nel tabellone femminile arrivano le prime big, a cominciare dalla super sfida tra Victoria Azarenka e Serena Williams: Simona Halep, che vuole riprendersi la prima posizione mondiale, se la vede con Barbora Strycova mentre Sloane Stephens affronterà la svizzera Stephanie Voegele. Avremo poi in campo Garbine Muguruza e Kiki Bertens, ma anche Elina Svitolina che sappiamo essere una reale minaccia quando riesce ad arrivare in fondo; tra le altre, attenzione ad Amanda Anisimova (17 anni) che dà la sensazione di poter diventare già oggi una grande giocatrice e affronta Elise Mertens. Ora dunque spazio alla diretta di Indian Wells 2019, per seguire nel dettaglio le partite del giorno che promettono grande spettacolo.



