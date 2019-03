Diretta Palermo Juventus Primavera/ Streaming video tv: rosanero a caccia di riscatto

Palermo Juventus Primavera, diretta dall’arbitro Mario Davide Arace, venerdì 8 marzo 2019 alle ore 15.00, sarà una delle sfide in programma nella ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. Rosanero sempre più in crisi, senza vittorie in campionato dal 10 novembre scorso, con soli 3 punti conquistati nelle ultime 13 partite e con una sconfitta in casa del Milan sabato scorso che ha fatto seguito al pari interno contro la Roma. La Juventus è reduce a sua volta dallo scivolone interno contro l’Inter: bianconeri sesti e ancora in zona play off, ma con una sola lunghezza di vantaggio rispetto al Napoli: bisognerà migliorare il rendimento per essere sicuri della partecipazione alla post season.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Palermo Juventus Primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia. Collegandosi tramite pc o dispositivi mobili sul sito sportitalia.com si potrà seguire anche la diretta streaming video via internet del match.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO JUVENTUS PRIMAVERA

Le probabili formazioni del match. Palermo in campo con Avogadri in porta alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra rispettivamente con Sicuro, De Marino, Fradella e Gallo. A centrocampo spazio a Santoro, Costantino e Ruggiero nel terzetto titolare, mentre partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo rosanero Rizzo, Lucera e Cannavò. Risponderà la Juventus con Loria tra i pali, Fagioli sull’out difensivo di destra (il portoghese Fonseca è squalificato) e Anzolin sull’out difensivo di sinistra, mentre Gozzi e Capellini saranno i centrali della retroguardia. Morrone, l’olandese Fernandes e Portanova saranno i tre di centrocampo, mentre il serbo Markovic affiancherà il francese Monzialo e il senegalese Kaly Sene (in gol anche contro il Chievo pochi giorni fa)

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

4-3-3 come modulo di partenza sia per il Palermo allenato da Giuseppe Scurto, sia per la Juventus guidata in panchina da Francesco Baldini. Unico precedente recente tra le due squadre, il match d’andata con il Palermo vincente 0-2 in casa dei bianconeri, rosanero in gol lo scorso 3 novembre con Lucera e Mendola.



