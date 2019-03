Probabili formazioni/ Juventus Udinese: quote, turnover per Allegri (Serie A)

Juventus Udinese si gioca stasera alle ore 20.30, quando le due formazioni scenderanno in campo per l’anticipo che aprirà la ventisettesima giornata di Serie A. A parte i colori bianconeri, sono ben pochi i punti di contatto tra le due formazioni: Juventus Udinese metterà di fronte i torinesi che hanno già ipotecato lo scudetto e i friulani che devono invece pensare alla salvezza. Massimiliano Allegri ha blindato il tricolore e adesso pensa soprattutto alla prossima decisiva partita in Champions League contro l’Atletico Madrid; Davide Nicola ha fatto un bel passo avanti con la vittoria contro il Bologna, adesso cerca punti imprevisti che sarebbero una bella spinta anche psicologica verso la salvezza. Premesso tutto ciò, possiamo quindi vedere quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Juventus Udinese.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando adesso uno sguardo al pronostico per Juventus Udinese, emerge in modo chiaro che la partita allo Stadium non dovrebbe avere storia. Le quote dell’agenzia di scommesse Snai propongono il segno 1 a 1,33 volte la posta in palio. Già con il segno X per il pareggio si arriverebbe a quota 5,00, mentre un eventuale colpaccio dell’Udine varrà ben 9,75 volte la posta per chi avrà creduto nei friulani e dunque nel segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS UDINESE

LE MOSSE DI ALLEGRI

Le probabili formazioni di Juventus Udinese saranno caratterizzate soprattutto dall’ampio turnover che sarà adottato da Massimiliano Allegri. Vi sfugge Szczesny che sarà regolarmente titolare in porta, per il resto grandi novità a partire dalla panchina per Cristiano Ronaldo e per uno tra Dybala e Mandzukic, in un reparto offensivo che vedrà invece titolari Bernardeschi e il giovanissimo Kean, che si giocherà dunque una bella occasione per lasciare il segno. Panchina anche per Bonucci e Chiellini, in difesa si va verso la coppia centrale Rugani-Caceres, con Barzagli che dovrebbe trovare posto a destra (Cancelo è squalificato) e Spinazzola possibile titolare a sinistra, in ballottaggio però con Alex Sandro. Il reparto che cambierà meno sarà il centrocampo, anche perché l’infortunio di Khedira e la squalifica di Pjanic riducono le scelte di Allegri, che dovrebbe dunque puntare su Emre Can, Bentancur e Matuidi.

LE SCELTE DI NICOLA

Davide Nicola non potrà sfruttare quanto avrebbe voluto il turnover del collega in Juventus Udinese, perché anche la formazione friulana è alle prese con molte assenze, dallo squalificato Mandragora agli indisponibili D’Alessandro, Barak, Behrami e Samir. Il modulo sarà il 3-5-2, in attacco la coppia più probabile è quella formata da Pussetto e Okaka ma c’è in ballottaggio pure Lasagna, senza dimenticare che potrebbe essere anche avanzato De Paul, in quel caso con l’inserimento di Ingelsson in mediana ai danni di Pussetto. Altro ballottaggio a centrocampo è quello tra Sandro e Opoku, per il resto nella folta mediana a cinque dell’Udinese dovrebbero agire Fofana e gli esterni Stryger Larsen a destra e Zeegelaar a sinistra. Tutto chiaro invece in difesa, con la retroguardia a tre composta da De Maio, Nuytinck e Troost-Ekong a protezione dell’estremo difensore Musso.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Barzagli, Caceres, Rugani, Spinazzola; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Dybala. All. Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

Squalificati: Cancelo, Pjanic.

Indisponibili: Cuadrado, Khedira.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Troost-Ekong; Stryger Larsen, Fofana, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Okaka. All. Nicola.

A disposizione: Nicolas, Perisan, Wilmot, Opoku, Ter Avest, Ingelsson, Lasagna, Micin, Teodorczyk.

Squalificati: Mandragora.

Indisponibili: D’Alessandro, Barak, Behrami, Samir.



