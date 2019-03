Video/ Chelsea Dinamo Kiev (3-0): highlights e gol della partita (Europa league)

Grande prova dei Blues di Maurizio Sarri che si giovano dell’aria d’Europa: 3-0 alla Dinamo Kiev e qualificazione ai quarti di finale di Europa League ipotecata in vista del ritorno in Ucraina. Come emerge nel video di Chelsea Dinamo Kiev, la squadra inglese costruisce progressivamente la sua vittoria, passando in vantaggio al 17’ in seguito a un bello scambio tra Giroud e Pedro, con lo spagnolo che incrocia col sinistro e non lascia scampo a Boyko. La prima mezz’ora vede gli inglesi giocare ad alti ritmi, col portiere della Dinamo che sventa un rasoterra di Pedro da ottima posizione, negando la doppietta allo spagnolo. Insiste il Chelsea che prima dell’intervallo ci prova ancora con Pedro e poi con Marcos Alonso, ma i riflessi di Boyko sono sempre pronti.

LA RIPRESA

Prima del riposo, ammonito Buyalskyy nella Dinamo Kiev: diffidato, dovrà saltare il match di ritorno. Inizia il secondo tempo e il Chelsea cala un po’ i ritmi, con gli ucraini sornioni che cercano gli spazi per rifarsi sotto. L’episodio decisivo in favore dei Blues arriva al 20’ con un calcio di punizione battuto in maniera magistrale dal brasiliano Willian: una grande giocata che mette in discesa la partita per i padroni di casa. La Dinamo Kiev non riesce a rispondere e al 90’ arriva il sigillo che rende il Chelsea favorito in maniera schiacciante per la qualificazione al turno successivo. Il giovane Hudson-Odoi da attaccante consumato riceve palla in area e scarica a rete nell’angolino destro, non lasciando scampo a Boyko. Il Chelsea batte la Dinamo Kiev 3-0 e per Sarri l’obiettivo europeo diventa più che mai concreto dopo le recenti amarezze inglesi.

