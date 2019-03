Video/ Rennes Arsenal (3-1): highlights e gol della partita (Europa league)

Al Roazhon Park il Rennes supera nettamente l’Arsenal per 3 a 1. Come si vede nel video di Rennes Arsenal, nel primo tempo i Gunners riescono subito a passare in vantaggio andando a segno già al 4′ grazie al tiro-cross di Iwobi dalla sinistra, probabilmente scoccato per favorire il tocco sotto porta di un compagno e la cui traiettoria ha beffato tutta la difesa avversaria. Gli inglesi insistono in cerca del pareggio ad esempio con Torreira ma i francesi non stanno a guardare e, dopo l’espulsione rimediata dall’ex milanista Sokratis Papastathoupoulous nelle fila dei britannici tra il 34′ ed il 41′, Bourigeaud sigla il goal del pareggio al 42′ ribadendo alle spalle del portiere Cech la sua stessa conclusione su calcio di punizione inizialmente ribattuta dalla barriera. Nel secondo tempo la squadra di mister Stéphan appare psicologicamente rinnovata e va a caccia del sorpasso trovandolo al 65′ attraverso l’autogoal di Nacho Monreal, propiziato dal cross dalla destra di Zeffane. Nell’ultima parte dell’incontro, precisamente all’88’, ci pensa infine Sarr a mettere il punto esclamativo capitalizzando il suggerimento del subentrato Lea. Questo punteggio mette il Rennes in una posizione più che favorevole in vista della gara di ritorno a Londra.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Rennes abbia meritato il successo finale essendosi guadagnata ad esempio il possesso palla con il 54%, supportato da una maggiore precisione nei passaggi: l’84% contro l’82% con 388 su 464 e 342 su 419 appoggi completati, senza dimenticare il 43 a 34 nei palloni recuperati. In fase offensiva spicca il 19 a 11 nel computo delle conclusioni totali, delle quali 8 a 4 sono state indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’Arsenal è stata la squadra più fallosa a causa del 17 a 16 nel conteggio dei falli commessi e l’arbitro slovacco Ivan Kružliak ha estratto il cartellino giallo per 5 volte ammonendo rispettivamente Bourigeaud e Zeffane da un lato, Sokratis Papastathopoulous, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Xhaka dall’altro.

IL TABELLINO

Rennes-Arsenal 3 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 4′ Iwobi(A); 42′ Bourigeaud(R); 65′ AUTO Monreal(A); 88′ Sarr(R).

Assist: 65′ Zeffane(R); 88′ Lea(R).

RENNES (4-4-2) Koubek; Zeffane, Da Silva, Zeffane, Bensebaini; Bourigeaud(73′ Lea), Andre, Grenier(90’+1′ Gelin), Sarr; Hunou, Ben Arfa. All.: Stéphan.

ARSENAL (4-2-3-1) Cech; Mustafi, Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Torreira, Xhaka; Mkhitaryan, Ozil(70′ Ramsey), Iwobi(52′ Guendouzi); Aubameyang(79′ Kolasinac). All.: Emery.

Arbitro: Ivan Kružliak (Slovacchia).

Ammoniti: 34′, 41′ Sokratis(A); 38′ Bourigeaud(R); 62′ Xhaka(A); 87′ Zeffane(R).

Espulsi: 41′ Sokratis(A).

