Video/ Valencia Krasnodar (2-1): highlights e gol della partita (Europa league)

Partita appassionante allo stadio Mestalla, col Valencia che sembra a tratti padrone del gioco ma è poi costretto ad incassare la rete del Krasnodar che tiene in lizza i russi in vista del match di ritorno di questi ottavi di finale di Europa League. Come emerge nel video di Valencia Krasnodar, è ottima la partenza del club spagnolo, che riesce ad andare in gol due volte nel giro di 24’: il marcatore è sempre Rodrigo, che prima colpisce al 12’ con una prodezza da fuori area, quindi sfrutta una bella giocata di Antonio Latorre che trova l’assist e permette al compagno di squadra di siglare la doppietta personale. Il Krasnodar sembra tramortito e prima dell’intervallo è in realtà il Valencia ad avere le migliori opportunità da gol per trovare il tris. Particolarmente clamorosa quella di Gameiro alla mezz’ora, che da due passi permette al portiere avversario Safonov di respingere d’estinto ed evitare un gol fatto. Il Krasnodar inizia a rianimarsi e al 36’ arriva un ottimo intervento di Neto per opporsi a una conclusione di Stotsky.

LA RIPRESA

Nella ripresa i russi rientrano in campo con un altro piglio, andando subito vicino al gol con Petrov, col pallone che esce d’un soffio. Al 18’ si concretizza il 2-1 con Gazinskiy che serve l’assist decisivo a Claesson, che infila Neto a tu per tu. Una doccia fredda per il Valencia che rialza i ritmi, ma non basta: nel finale le incursioni di Dani Parejo tengono viva la partita, ma 4’ di recupero non fanno registrare ulteriori sussulti. Valencia batte Krasnodar 2-1 ed ogni discorso resta aperto in vista del match di ritorno in Russia.

