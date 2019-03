Diretta Arzachena Pro Patria/ Streaming video e tv: isolani a caccia della salvezza

Arzachena Pro Patria, che sarà diretta dal signor Nicolò Marini, si gioca sabato 9 marzo alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. Con la vittoria in trasferta nel derby sardo contro l’Olbia, l’Arzachena ha recuperato definitivamente il morale e soprattutto ha alimentato di molto le speranze salvezza, avendo ottenuto 10 punti nelle ultime quattro partite disputate in campionato. Per confermarsi per i sardi quello contro la Pro Patria sarà un esame importante, con i bustocchi che restano settimi in piena zona play off, ma che sono reduci da due sconfitte nelle ultime tre partite, l’ultima delle quali sul campo del Pontedera nell’ultimo turno, che hanno inevitabilmente frenato la marcia di quella che possiamo considerare una bella sorpresa del campionato (va infatti ricordato che la Pro Patria è una neopromossa).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Arzachena Pro Patria non sarà trasmessa in diretta tv ma esclusivamente collegandosi tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet su elevensports.it. Gli abbonati potranno infatti seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro tramite l’applicazione gratuita o il sito.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA PRO PATRIA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Biagio Pirina di Arzachena. Sardi in campo con Ruzzittu tra i pali, Arboleda esterno di destra di difesa e Danese esterno di sinistra, mentre Moi e Baldan comporranno la coppia di centrali della retroguardia. A centrocampo Bonacquisti sarà affiancato da La Rosa e Casini, mentre Gatto da trequartista supporterà il tandem offensivo composto da Cecconi e Sanna. Risponderà la Pro Patria con Mangano estremo difensore dietro i tre di difesa che saranno il croato Molnar, Battistini e Boffelli. A centrocampo spazio per Fietta, Gazo e Ghioldi, mentre sulla fascia destra si muoverà Mora e sulla fascia sinistra Galli. Sul fronte offensivo faranno invece coppia Mastroianni e l’argentino Santana.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

4-3-1-2 per l’Arzachena di Mauro Giorico, 3-5-2 per la Pro Patria guidata in panchina da Ivan Javorcic. Saranno questi gli schieramenti tattici delle due formazioni. Il match d’andata di questo campionato, unico precedente tra i professionisti tra le due formazioni, ha fatto registrare una vittoria di misura della Pro Patria, 1-0 con gol di Le Noci su calcio di rigore.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano lievemente favorita per la conquista dei tre punti la Pro Patria contro l’Arzachena. Vittoria casalinga quotata 2.80 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 2.95 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 2.50 la quota per la vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente da Bwin 2.20 e 1.55.





