Diretta Chievo Milan Primavera/ Streaming video tv: rossoneri a caccia della salvezza

Chievo Milan, diretta dall’arbitro Davide Moriconi, sabato 9 marzo 2019 alle ore 11.00, sarà una delle sfide in programma nella ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. Con 5 vittorie nelle ultime 6 partite di campionato (di conta solo il KO con la Juventus) i veneti si sono risollevati in maniera decisamente convincente in classifica, allontanandosi di otto punti dalla zona play out. Anzi, continuando così per i clivensi i play off potrebbero essere a portata di mano. Resta quartultimo e in lotta per non retrocedere il Milan che continua però a crescere, con sette punti nelle ultime tre partite. Successo interno nell’ultimo impegno di campionato per gli uomini allenati da Federico Giunti, che hanno rifilato un 3-1 al Palermo, grazie anche all‘apporto di Caldara, in prestito dalla squadra di Gattuso per mettere minuti nelle gambe dopo l’infortunio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chievo Milan primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia. Collegandosi tramite pc o dispositivi mobili sul sito sportitalia.com si potrà seguire anche la diretta streaming video via internet del match.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni del match. Chievo in campo con Caprile in porta e una difesa a quattro con lo sloveno Pavlev laterale di destra, l’albanese Ndrecka laterale di sinistra e una coppia di difensori centrali composta dal francese Kaleba e dal portoghese Farrim Martires. A centrocampo al fianco di Bertagnoli giochranno Zuelli e l’altro portoghese Pina Nunes, mentre Rovaglia giocherà nel tridente offensivo assieme a D’Amico e al gambiano Juwara. Risponderà il Milan con Soncin in porta, Bellanova schierato in posizione di terzino destro e il francese Abanda Mfomo in posizione di terzino sinistro, mentre i difensori centrali saranno Merletti e il portoghese Djalo. I tre di centrocampo saranno Sala, Brescianini e Torrasi, mentre al fianco del camerunese Tsadjout giocheranno nel tridente offensivo Capanni e Maldini.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Paolo Mandelli e Federico Giunti, rispettivamente allenatori di Chievo e Milan Primavera, schiereranno le squadre entrambi con il 4-3-3. All’andata Chievo corsaro in casa del Milan, 0-2 con reti decisive messe a segno da Rovaglia e Rabbas su rigore. Stesso punteggio ma in favore del Milan nell’ultimo precedente di campionato in casa del Chievo: il 24 novembre 2017 decisero le reti di Pobega e Forte.



