Diretta Cittadella Pescara/ Streaming video DAZN: Pillon senza Marras (Serie B)

Cittadella Pescara sarà diretta dal signor Pezzuto, e si gioca alle ore 15:00 di sabato 9 marzo: siamo nella 28^ giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Al Tombolato la sfida è interessante, perché mette a confronto due squadre che hanno iniziato la stagione con propositi di promozione; al momento attuale il Delfino rimane in corsa per un obiettivo che sembra essere sfumato per i veneti che, battendo in trasferta la capolista Brescia, si sono rilanciati dopo un periodo difficile ma sarebbero ancora fuori dalla zona playoff. Il Pescara è stato anche in testa alla classifica, prima di calare il proprio rendimento; tuttavia Bepi Pillon ha continuato per la sua strada confermando modulo e giocatori, e arriva dalla brillante vittoria contro lo Spezia. Adesso dunque staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Cittadella Pescara, di cui aspettando il calcio d’inizio possiamo andare a vedere le potenziali scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cittadella Brescia: tutto il campionato di Serie B (ad eccezione dell’anticipo) è infatti affidato in esclusiva alla nuova piattaforma DAZN. Sottoscrivendo un abbonamento potrete dunque seguire questa e le altre gare della giornata in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili – come PC, tablet e smartphone – che potrete eventualmente collegare ad una televisione tramite Chromecast (ci sarà anche la possibilità di installare l’applicazione DAZN su una smart tv con connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PESCARA

Non sarà troppo facile per Roberto Venturato affrontare Cittadella Brescia: Frare e Settembrini sono squalificati, dunque al centro della difesa veneta dovrebbe tornare Drudi (in vantaggio su Camigliano) al fianco di Adorni, con Ghiringhelli e Benedetti sulle fasce e Paleari in porta. A centrocampo, al posto di Settembrini, spazio a Proia con Iori da playmaker e Branca che invece giocherà sulla mezzala sinistra. Poi Schenetti o Siega da mezzala, mentre il tandem offensivo sarà composto da Finotto e Moncini. Il Pescara sarà senza Marras: probabile la soluzione con Del Sole da esterno a sinistra, Mancuso nuovamente a destra e Monachello da prima punta. Alessandro Bruno o Melegoni a creare gioco, con Crecco e Memushaj che invece saranno schierati sulle mezzali; in difesa torna al centro Gravillon insieme a Scognamiglio, dunque a sinistra ci sarà Del Grosso con Matteo Ciofani sull’altra corsia, il portiere naturalmente sarà Fiorillo.

QUOTE E PRONOSTICO

C’è equilibrio in Cittadella Pescara, almeno stando a quanto riportano le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra veneta parte favorita con un valore di 2,10 volte la somma messa sul piatto, mentre il successo esterno degli abruzzesi – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra pari a 3,50 volte quanto investito. Con il pareggio, ipotesi identificata dal segno X, la vostra vincita corrisponderebbe a 3,25 volte la puntata.



