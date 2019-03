Diretta Indian Wells 2019/ Cecchinato Ramos streaming video e tv, orario (tennis)

La diretta di Indian Wells 2019 prosegue anche oggi, sabato 9 marzo. Il prestigioso torneo di tennis in California è il primo Masters 1000 della stagione: anche l’ambientazione è affascinante, siamo praticamente nel deserto e il valore di Indian Wells è tale che da molti viene definito il “quinto Slam”. Per quanto riguarda gli orari, l’appuntamento non è dei più agevoli a causa delle nove ore di fuso orario che separano l’Italia dalla California, dunque si comincerà a giocare quando in Italia saranno già le ore 20.00 di stasera e si proseguirà poi fino alla nostra notte inoltrata. Il format di Indian Wells è particolare, dal momento che si tratta di un torneo che dura una settimana e mezza: il tabellone principale è cominciato giovedì, oggi siamo al terzo giorno di gare e la finale sarà domenica prossima, con possibile protagonista assoluto Roger Federer, finalista l’anno scorso, cinque volte vincitore in California e appena giunto a quota 100 tornei vinti in carriera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE INDIAN WELLS

Per la diretta tv di Indian Wells 2019 dovrete seguire due diversi canali: il torneo maschile è infatti esclusiva della televisione satellitare su Sky Sport Arena (il numero 204), mentre il torneo femminile viene trasmesso su SuperTennis, la web-tv federale che trovate al numero 64 del vostro telecomando ma anche al 224 del pacchetto Sky. Per seguire i match di Indian Wells in diretta streaming video potrete attivare l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone (ovviamente per le partite ATP) oppure visitare, per le sfide delle donne, il sito www.supertennis.tv.

DIRETTA INDIAN WELLS 2019: I MATCH DEL SABATO

Essendo ancora alle prime fasi, la diretta di Indian Wells 2019 per questo sabato californiano sarà davvero intensa. In ottica italiana potremmo mettere in copertina Marco Cecchinato, che scenderà in campo contro lo spagnolo Albert Ramos Vinolas con l’obiettivo di fare bella figura anche sul cemento anche per migliorare sempre di più la propria classifica Atp, nella quale in queste settimane ha ancora pochissimi punti da difendere dalla passata stagione, prima che cominci la stagione della terra rossa che un anno fa rivelò Cecchinato al mondo. Tra i big la citazione d’apertura va naturalmente a Novak Djokovic, che scenderà in campo contro l’americano Bjorn Fratangelo per una partita che sulla carta non dovrebbe avere storia. Attenzione poi ai due nomi forse di maggiore spicco della cosiddetta Next Gen: Alexander Zverev sfiderà lo slovacco Martin Klizan, mentre Stefanos Tsitsipas dovrà giocare contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Naturalmente però sarà da seguire anche il torneo femminile e in questo caso in copertina va senza ombra di dubbio la sfida tra Petra Kvitova e Venus Williams, la partita di maggiore prestigio nel sabato di Indian Wells, che arriva anzi fin troppo presto perché per sancirà per una delle due una eliminazione precoce. Appuntamento anche con Naomi Osaka che dovrà vedersela con la francese Kristina Mladenovic, con Caroline Wozniacki che affronterà la russa Ekaterina Alexandrova, e con Angelique Kerber, la cui rivale sarà la kazaka Yulia Putintseva.



