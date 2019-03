Diretta Inter Roma Primavera/ Streaming video e tv: duello per il vertice

Inter Roma Primavera, diretta dall’arbitro Alessandro Meleleo, sabato 9 marzo 2019 alle ore 13.00, sarà una delle sfide in programma nella ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. La scorsa settimana ha segnato l’aggancio in classifica tra le due squadre: la Roma è caduta al Tre Fontane contro la capolista Atalanta, ed è stata raggiunta a quota 39 punti al quarto posto dai nerazzurri che si sono aggiudicati col punteggio di 1-2, lo stesso con cui gli orobici hanno battuto i capitolini, un altro big match in casa della Juventus. Col Toro terzo distante solo una lunghezza, chi vincerà questa sfida potrà ambire sicuramente a una piazza d’onore in vista dei play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Roma primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia. Collegandosi tramite pc o dispositivi mobili sul sito sportitalia.com si potrà seguire anche la diretta streaming video via internet del match.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni del match. Inter in campo con il serbo Dekic in porta, Zappa sulla fascia destra e Corrado sulla fascia sinistra nella linea difensiva a quattro con l’irlandese Nolan e Ntube impiegati come centrali. A centrocampo terzetto nerazzurro composto da Gavioli, Burgio e Pompetti, mentre nel tridente offensivo partiranno titolari Salcedo Mora, Merola ed Esposito. Risponderà la Roma con Greco tra i pali, Parodi in posizione di terzino destro e Semeraro in posizione di terzino destro, con Pezzella e Cargnellutti centrali di difesa. A centrocampo terzetto con Coccia, Riccardi e GrEco, mentre lo sloveno Celar (in doppietta contro il Napoli poco tempo fa) guiderà il tridente offensivo affiancato da D’Orazio e da Cangiano.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno con moduli speculari, 4-3-3 scelto come modulo di partenza sia dal tecnico dell’Inter, Armando Madonna, sia dall’allenatore della Roma, Alberto De Rossi. Nel match d’andata di questo campionato Roma vincente 4-2 sull’Inter con una tripletta di Celar ed un gol di Cangiano, ai nerazzurri non sono bastati i gol di Adorante e Salcedo Mora. Inter vincente 2-1 nell’ultimo precedente in casa contro la Roma Primavera con i gol di Zaniolo, ora giallorosso in prima squadra e Rover, con i giallorossi che avevano momentaneamente agguantato il pareggio con Meadows.



© RIPRODUZIONE RISERVATA