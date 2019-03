Diretta Juventus U23 Albissola/ Streaming video e tv: playoff possibili? (Serie C)

Juventus U23 Albissola verrà diretta dal signor Claudio Petrella, e si gioca sabato 9 marzo alle ore 20.30: sarà una delle sfide in programma nella trentesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone A. L’ultimo ko in casa del Piacenza ha sensibilmente allontanato la Juventus U23 dalla zona play off, ora distante sette punti per i giovani bianconeri che mantengono comunque dodici rassicuranti punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ma adesso vogliono davvero provare a correre verso la post season sapendo che sarà decisamente complicato. L’Albissola resta invece a +2 dal Cuneo, in piena zona calda e per nulla al sicuro in chiave salvezza, con i piemontesi che hanno ridotto il margine battendo il Cuneo nel recupero infrasettimanale. Liguri reduci da tre sconfitte consecutive in campionato, con l’ultimo ko subito in casa 0-3 contro la Carrarese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus U23 Albissola non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito elevensports.it potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale via smart tv oppure tramite dispositivi mobili, pc o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23-ALBISSOLA

Le probabili formazioni del match che andrà in scena presso lo stadio Moccagatta di Alessandria. Juventus U23 in campo con Nocchi in porta, Morelli sull’out difensivo di destra e Masciangelo sull’out difensivo di sinistra, mentre Alcibiade e Del Prete giocheranno al centro della retroguardia. Il cipriota Kasanos, il tedesco Idrissa Touré e Muratore saranno i titolari a centrocampo, mentre Zanimacchia si muoverà da trequartista alle spalle del duo offensivo formato dal belga Mokulu e dall’inglese Mavididi. Risponderà l’Albissola con Albertoni in porta, mentre i liguri dovranno fare a meno di entrambi i centrali di difesa titolari, Oliana e lo svizzero Rossini, squalificati. Al loro posto in campo Mahrous e Gulli, mentre il terzino destro sarà Calgagno e il terzino sinistro sarà l’argentino Gargiulo. A centrocampo assieme al marocchino Oukhadda giostreranno Moretti e Balestreto, mentre Cais guiderà il tridente offensivo affiancato da Cisco e Russo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Al 4-3-1-2 scelto come modulo di partenza dal tecnico della Juventus U23, Mauro Zironelli, risponderà l’allenatore dell’Albissola, Alessio Ambrosi, con un 4-3-3. Le due formazioni si sono già affrontate in questa stagione per due volte in casa dell’Albissola. L’11 novembre scorso in campionato, liguri vincenti 1-0 con un gol di Martignago. Quindi, pari 2-2 il 26 agosto 2018 in Coppa Italia, Juventus U23 in gol con Mavdidi e Olivieri, Albissola a segno con Cais e Balestrero.

PRONOSTICO E QUOTE

Juventus U23 favorita dalle agenzie di scommesse per la vittoria in casa contro l’Albissola. Successo interno dei bianconeri quotato 1.83 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 4.00 la quota per la vittoria esterna dei liguri. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.30, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.60.



© RIPRODUZIONE RISERVATA