Diretta Perugia Padova/ Streaming video e tv: umbri per difendere la vetta (Serie A1)

Perugia Padova, diretta dagli arbitri Bruno Frapiccini e Giuseppe Curto, è la partita in programma oggi sabato 9 marzo 2018 al Pala Barton: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00 nella 24^ giornata del campionato di Serie A1. Sarà quindi la diretta tra Perugia e Padova a inaugurare questo appassionante 11^ turno del girone di ritorno: ormai manca sempre meno alla fase finale del primo campionato italiano di volley maschile e i punti messi in palio anche oggi si riveleranno fondamentali, che vadano a una o all’altra squadra. Sia i ragazzi di Bernardi, che ha pure appena messo in bacheca la Coppa Italia, che la formazione di mister Baldovin infatti perseguono, pur partendo da piazzamenti differenti, l’obiettivo scudetto e sono alla ricerca della miglior partenza possibile nel prossimo tabellone dei play off finali.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che sarà possibile seguire la diretta tra Perugia e Padova anche in tv: l’appuntamento con la diretta tv sarà quindi alle ore 18.00 al canale Raisport +, da tempo punto di riferimento per il volley Italiano. Sarà ovviamente garantita anche la diretta streaming video del match, tramite il noto portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Prima di dare la parola al campo per questa attesa diretta tra Perugia e Padova occorre andare a vedere come i due club arrivano a questo scontro diretto, anticipo della 24^ giornata della Superlega, anche per poter fissare un pronostico di massima del risultato finale. A fare gli onori di casa oggi sarà Perugia che pure è capolista della classifica della Serie A1 con ben 60 punti: gli umbri inoltre vantano uno stato di forma invidiabile (l’ultimo KO in stagione in campionato risale solo al 5 di gennaio e alla sfida contro Trento) e un comodo vantaggio di tre lunghezze sul primo rivale, ovvero la squadra di Lorenzetti. Altro genere di numeri per Padova anche se Baldovin e i suoi hanno raccolto non poche soddisfazioni in stagione. Pur con qualche sconfitta ancora da sistemare (come ad esempio il 3-0 subito contro Trento pochi giorni fa) i patavini stano facendo molto bene e a oggi vantano la settima posizione in classifica con ben 35 punti. Certo il distacco tra i due club è ben evidente: eppure i patavini potrebbero regalarci parecchie sorprese non solo oggi ma anche nei prossimi play off scudetto.



