Diretta Pisa Lucchese/ Streaming video e tv: gran momento per i nerazzurri (Serie C)

Pisa Lucchese, che verrà diretta dal signor Daniele De Santis della sezione AIA di Lecce, va in scena all’Arena Garibaldi con calcio d’inizio alle ore 14:30 di sabato 9 marzo: siamo nella trentunesima giornata del girone A in Serie C 2018-2019, e dunque ci stiamo avvicinando a rapidi passi alla conclusione della stagione regolare. Per i nerazzurri di Luca D’Angelo si tratta di un momento straordinario: nel recupero di martedì è arrivata l’importante vittoria sulla Pro Vercelli, la quinta nelle ultime sei partite all’interno di una striscia di otto giornate senza sconfitte. Il Pisa si è rilanciato alla grande verso i playoff: ottavo in classifica, potrebbe aspirare a lottare per arrivare direttamente alla fase nazionale dei playoff anche se chiaramente deve procedere un passo per volta. La Lucchese risente in maniera netta della forte penalizzazione: senza, potrebbe lottare per arrivare nelle prime dieci senza troppi patemi e invece si trova ultima in classifica, vista la radiazione della Pro Piacenza. Proprio gli emiliani sabato scorso hanno portato in dote tre punti, con successo ovviamente a tavolino; l’ultima partita sul campo è stata la sconfitta sul campo della Juventus U23, l’ultimo successo risale a fine febbraio a Cuneo. Andiamo ora a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco dell’Arena Garibaldi, mentre aspettiamo con trepidazione la diretta di Pisa Lucchese.

PROBABILI FORMAZIONI PISA LUCCHESE

Nelle probabili formazioni di Pisa Lucchese torna Marconi, che ha saltato la vittoria contro la Pro Vercelli: D’Angelo dunque ha il dubbio tra lui e Moscardelli per affiancare Pesenti, mentre sulla trequarti Masucci insidia la maglia di Minesso e potrebbe avere la meglio. Il centrocampo del Pisa sarà composto come di consueto da Gucher in cabina di regia e da due mezzali che saranno Verna e Di Quinzio; Marin ha meno possibilità di essere titolare, in difesa il matchwinner di martedì Birindelli può scalzare Simone Benedetti dalla corsia destra con Lisi che agirà a sinistra, Buschiazzo (o De Vitis) e Meroni i due centrali a protezione del portiere Gori. La Lucchese andrà in campo con un 3-5-2 nel quale Riccardo Martinelli, Gabbia e Madrigali proteggeranno Falcone; Zanini e Favale saranno gli esterni che partiranno sulla stessa linea del centrocampo, una mediana comandata da Lombardo con Provenzano che si gioca il posto con due mezzali come Bernardini e Mauri. Il tandem offensivo potrebbe cambiare rispetto a due settimane fa: De Feo, Isufaj e Sorrentino sembrano potersi giocare i due posti disponibili.

