Diretta Scozia Galles/ Streaming video tv Dmax: sfida britannica (Rugby 6 nazioni)

Scozia Galles, diretta dall’arbitro francese Pascal Gauzere, si gioca alle ore 15.15 italiane (le 14.15 locali) di oggi pomeriggio, sabato 9 marzo, per la quarta giornata del 6 Nazioni 2019 di rugby. Appuntamento allo stadio Murrayfield di Edimburgo, storica casa del rugby scozzese, per una partita naturalmente di grandissimo fascino e tradizione, anche perché Scozia e Galles, al pari dell’Irlanda, sono due nazioni che vivono per il rugby e hanno nel 6 Nazioni l’appuntamento sportivo più atteso di tutto l’anno. Riflettori puntati soprattutto sul Galles, che guida la classifica a punteggio pieno con tre vittorie nelle prime tre giornate, in particolare per i Dragoni è stata fondamentale la vittoria 21-13 contro l’Inghilterra di due settimane fa che adesso mette il Galles in una posizione di forza per il successo finale. La Scozia invece ha raccolto finora una vittoria e due sconfitte, la partita di oggi naturalmente ci dirà molto su quale potrà essere il giudizio complessivo sul 6 Nazioni 2019 degli scozzesi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SCOZIA GALLES (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Scozia Galles in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l’emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @RBSSei.

RISULTATI E PRECEDENTI

Scozia Galles dunque ci dirà quale potrà essere il livello degli scozzesi e se invece i gallesi proseguiranno verso il trionfo. La Scozia di recente ha fatto passi da gigante: ancora non abbastanza per vincere il Torneo, ma certamente il 2015 con l’ultimo posto e cinque sconfitte su cinque sembra lontano un’era geologica dalle parti di Edimburgo. Per ora il cammino della squadra di Edimburgo è stato molto normale: vittoria contro l’Italia, sconfitte invece contro l’Irlanda in casa e poi in Francia, partita che avrebbe potuto aprire prospettive di altissimo livello per la Scozia, che però non ce l’ha fatta. Il Galles invece ha cominciato il proprio cammino vincendo proprio in Francia con una rimonta sensazionale da 0-16 a 24-19, poi ha battuto gli azzurri ma naturalmente il successo che ha dato spessore a tutto il 6 Nazioni gallese è stato quello contro l’Inghilterra. Ora si può sperare nel trionfo finale e magari pure nel Grande Slam, anche se la trasferta in Scozia sarà ostica così come naturalmente lo sarà anche la partita contro l’Irlanda di settimana prossima, anche se in quel caso si giocherà a Cardiff.



© RIPRODUZIONE RISERVATA