Diretta slalom Spindleruv Mlyn/ Streaming video e tv: Shiffrin sempre favorita

La diretta dello slalom di Spindleruv Mlyn completerà il weekend della Coppa del Mondo di sci femminile nella località della Repubblica Ceca, ultima tappa per il Circo Bianco prima delle Finali in programma settimana prossima ad Andorra. Ancora una volta, lo slalom di Spindleruv Mlyn vedrà in copertina naturalmente Mikaela Shiffrin, dominatrice assoluta in slalom negli ultimi anni, come testimoniano il quarto titolo iridato consecutivo nella specialità conquistato a soli 23 anni nello slalom dei Mondiali di Are e la Coppa di specialità già in cassaforte dopo il successo nel parallelo di Stoccolma. Per tutte le avversarie invece l’obiettivo è sovvertire alle gerarchie: ci riuscì alle Olimpiadi l’anno scorso Frida Hansdotter in uno slalom che vide Shiffrin clamorosamente al quarto posto, quest’anno colei che ha più fatto tremare l’americana tra i pali stretti è la slovacca Petra Vlhova, qui praticamente padrona di casa. Per l’Italia invece nello slalom femminile le ambizioni sono onestamente piuttosto ridotte, tuttavia adesso andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la diretta dello slalom di Spindleruv Mlyn.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI SPINDLERUV MLYN

La diretta dello slalom di Spindleruv Mlyn avrà inizio alle ore 10.30, quando prenderà il via la prima manche di questa gara di Coppa del Mondo, mentre l’appuntamento con la seconda manche sarà alle ore 13.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Repubblica Ceca (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM SPINDLERUV MLYN: FAVORITE E AZZURRE

In slalom dunque non si può fare altro che parlare di Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Esclusi i paralleli, i numeri della stagione parlano molto chiaro: otto slalom, Mondiali compresi, sette vittorie di Shiffrin e una per Vlhova che a Flachau ha saputo spezzare il predominio della grande rivale; allargando il discorso ai tre paralleli, il discorso non cambia di molto, perché Shiffrin ha vinto a Sankt Moritz e Stoccolma, mentre Vlhova si è imposta ad Oslo il giorno di Capodanno. Va però detto che nelle ultime settimane Vlhova ha fatto un salto di qualità in gigante, dove si è presa anche l’oro iridato, perdendo invece qualcosina in slalom, dove la svedese Anna Swenn Larsson potrebbe candidarsi al ruolo di prima rivale per Mikaela Shiffrin grazie ai secondi posti di Maribor e Are. In primo piano anche la svizzera Wendy Holdener, che però in questa stagione sembra essere abbonata ai terzi posti. Per l’Italia nella specialità non ci sono buone notizie: Irene Curtoni e Chiara Costazza sono buone comprimarie ma lontane dalla lotta per il podio, la migliore notizia della stagione è sicuramente la crescita della tarvisiana Lara Della Mea, ad Are pure protagonista del meraviglioso bronzo nel team event, per la quale tuttavia sarebbe prematuro parlare di ambizioni da podio nella gara individuale. Segnali importanti che speriamo comunque possano essere confermati, perché in slalom abbiamo grande bisogno di nuovi talenti emergenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA