Diretta Torino Udinese Primavera/ Streaming video tv: friulani per la salvezza

Torino Udinese, diretta dall’arbitro Paolo Bitonti, sabato 9 marzo 2019 alle ore 17.00, sarà una delle sfide in programma nella ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. Si è staccato dalla vetta il Toro, ora a -5 dall’Atalanta e vincente solo in una delle ultime cinque partite di campionato. Sabato i granata sono caduti sul campo dell’Empoli, dopo il complicato pareggio con il Milan, e sembrano al momento non riuscire a tenere il passo neanche della Fiorentina, che ha piazzato il sorpasso al secondo posto in classifica. L’Udinese si presenterà al Filadelfia da ultima in classifica: friulani ormai vicini alla retrocessione a -7 dal penultimo posto con 50 gol incassati e reduci da ben otto sconfitte consecutive in campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Torino Udinese primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia. Collegandosi tramite pc o dispositivi mobili sul sito sportitalia.com si potrà seguire anche la diretta streaming video via internet del match.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO UDINESE PRIMAVERA

Le probabili formazioni del match. Torino in campo con Gemello in porta e una difesa a quattro composta da Gilli, il venezuelano Ferigra, Sportelli e Michelotti schierati rispettivamente da destra a sinistra. Al fianco del romeno Onisa giocheranno nel terzetto di centrocampo il francese Adopo e Isacco, mentre l’altro francese Belkheir sarà il trequartista alle spalle del duo Petrungaro-Rauti. Risponderà l’Udinese con Gasparini in porta, Ballarini sull’out difensivo di destra ed Ermacora sull’out difensivo di sinistra, mentre lo slovacco Filipiak e il suo connazionale Vasko saranno i centrali della retroguardia. A quattro anche la linea di centrocampo con il ceko Kubala a destra, il serbo Bocic a sinistra e l’albanese Gkertsos al fianco di Battistella. L’altro albanese Ndreu farà coppia con Lirussi in attacco, come già accaduto nel match contro il Napoli.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Gli schieramenti tattici scelti dalle due squadre saranno il 4-3-1-2 per quanto riguarda il Torino allenato da Federico Coppitelli e il 4-4-2 per quanto concerne l’Udinese guidata in panchina da David Sassarini. Toro vincente 0-3 a Udine nel match d’andata con i gol di Millico (doppietta) e Kone, l’ultimo precedente in casa dei granati contro i friulani è finito 7-1 il 18 novembre 2017 con gol del Torino di Fiordaliso e Bianchi, tripletta di Butic e doppietta di Millico, con gol della bandiera friulana di Varesanovic.





