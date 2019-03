INTER, COSA VUOLE ICARDI/ Reputazione, spogliatoio, Spalletti: tre nodi in 9 giorni

Una soluzione alla crisi tra Icardi e l’Inter? E’ ancora lontana. I passi avanti registrati nelle ultime ore dopo l’incontro tra le parti sono ancora troppo piccoli per pensare che la frattura tra il bomber argentino e la società nerazzurra possa ricomporsi. In questo senso il tempo sembra giocare a favore dell’ex capitano: la squadra senza di lui fatica infatti ad ottenere risultati e nei prossimi giorni si decide una buona fetta di stagione tra Eintracht e derby con il Milan. Proprio la consapevolezza dell’importanza dei prossimi appuntamenti mette Icardi e Wanda Nara in una posizione di forza rispetto al club. Sarà per questo – spiega La Gazzetta dello Sport – che la coppia sta prestando attenzione anche alle virgole, decisa ad ottenere il massimo dalla situazione in essere. Perché il tempo scorre, le gare decisive della stagione si avvicinano e l’Inter senza Icardi arranca.

INTER, COSA VUOLE ICARDI

Ma cosa vuole Icardi dall’Inter per tornare nei ranghi? I nodi da sciogliere in breve tempo sono principalmente tre. L’argentino non vuole indietro la fascia da capitano, al fatto di averla persa si è ormai arreso. Icardi chiede però alla società un’uscita pubblica, una dichiarazione in cui vengano spiegati i motivi che hanno portato alla degradazione e alla scelta di Handanovic. In più il sudamericano chiede che venga riabilitata la sua reputazione di professionista esemplare, ben diversa dall’immagine di uomo spacca-spogliatoi. Una mossa che Marotta in questo momento non sembra orientato a fare. C’è poi il rapporto con la squadra: Icardi non sente di dovere delle scuse al gruppo e pensa di andare d’accordo con la maggior parte dei compagni. Eppure qualcosa sembra essersi rotto se è vero che da giorni evita ogni tipo di contatto. Infine c’è il nodo Spalletti: il suo rapporto con l’allenatore è incrinato, forse inesorabilmente. Tre nodi in 9 giorni, perché il derby è sempre più vicino…

© RIPRODUZIONE RISERVATA