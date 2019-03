Jorge Lorenzo, video caduta in Qatar/ Incidente MotoGP: “esami escludono fratture”

Terzo turno di prove libere per il MotoGP in Qatar, brutto incidente per Jorge Lorenzo: il pilota maiorchino della Honda è stato protagonista di un brutto high side che lo ha fatto sbalzare dalla propria moto. Nessuna conseguenza per il 32enne, che ha fatto un cenno con la mano per rassicurare tutti sulle sue condizioni: è stato subito trasportato al centro medico per una visita di controllo. Escluse delle fratture, evidenziata una contusione dorsale: il dolore è forte, ma Lorenzo non ha alcuna intenzione di mollare le qualifiche di oggi. Molto dipenderà dalle sue condizioni nelle prossime ore: Tutto Motori Web sottolinea che lo spagnolo potrebbe decidere di non correre oggi per preservare il proprio fisico in vista della gara di domani.

VIDEO CADUTA JORGE LORENZO: “VUOLE CONTINUARE”

Responsabile della Clinica Mobile, il professor Michele Zasa ha rassicurato tutti sulle condizioni di Jorge Lorenzo: «Gli esami hanno escluso qualsiasi frattura: Lorenzo ha comunque rimediato una forte contusione alla schiena che gli provoca forte dolore. Ora sarà trattato dai fisioterapisti: la decisione se tornare in sella oggi spetta a lui, ma mi sembra che questa fosse la sua intenzione». Reduce da un precedendo infortunio alla mano sinistra, il pilota nato a Palma di Mallorca sembrerebbe pronto a tornare in sella nonostate la brutta caduta: attesi aggiornamenti nelle prossime ore sulle sue condizioni. Qui di seguito il video della caduta di Jorge Lorenzo.





