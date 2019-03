Probabili formazioni/ Chievo Milan: quote. Laxalt dal primo minuto? (Serie A)

Avrà inizio questa sera alle ore 20,30 tra le mura dello stadio Bentegodi, la sfida tra Chievo e Milan, anticipo della 27^ giornata del campionato di Serie A di cui ora andremo a vedere le probabili formazioni. Il match infatti pone di fronte ai due tecnici diversi problemi, viste alcune assenze mirate: ecco quindi che Di Carlo per esempio dovrà fare a meno di Rigoni per le probabili formazioni di Chievo Milan di questa sera, visto il turno di squalifica deciso dopo la partita contro il Torino. Pure Gattuso dovrà rinunciare a uno dei suoi titolari fissi ovvero Ricardo Rodriguez, fermato dal giudice sportivo: il tecnico dei rossoneri dovrà quindi scombinare le carte in difesa rispetto al solito schieramento che ci eravamo abituati a vedere. Andiamo quindi a controllare da vicino le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Chievo Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di controllare da vicino come si comporranno le probabili formazioni di Chievo Milan diamo uno sguardo anche al pronostico fissato alla vigilia e che vede naturalmente favoriti i rossoneri contro il fanalino di cosa del Campionato di Serie A. Controllando le quote date dalla snai per 1×2 vediamo che il successo clivense è stato fissato a 6,25, contro il più basso 1,57 assegnato alla vittoria del club del Diavolo: il pareggio vale invece 3,85 la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO MILAN

LE MOSSE DI DI CARLO

Per le probabili formazioni di Chievo Milan, il tecnico gialloblu dovrebbe dare fiducia al 4-4-2 come modulo di partenza, dove troveranno posto tutti i titolari disponibili nello spogliatoio clivense. Ecco che allora di fronte a Sorrentino, vedremo dal primo minuto al centro della difesa Bani e Barba, mentre toccherà a Jaroszynski e Depaoli agire ai lati. In mediana, senza Rigoni, il reparto vedrà stasera in campo dal primo minuto Leris, Dioussè, Hetemaj e Giaccherini, con quest’ultimo che però potrebbe anche avanzare come tre quarti. In ogni caso sarà modulo a due punte in attacco e qui le maglie da titolari cadranno sulle spalle di Stepinski e Djordjevic.

LE SCELTE DI GATTUSO

Come annunciato prima Gattuso questa sera dovrà rimescolare le carte in difesa senza il suo terzino titolare. Ecco che allora nel modulo a 4 posto di fronte a Donnarumma, vedremo dal primo minuto il duo Musacchio-Romagnoli al centro: toccherà allora a Calabria e Laxalt agire ai lati, benchè anche oggi non sia da escludere la presenza in campo come titolari di Conti (che spingerebbe però il numero 2 nella corsia mancina del reparto). Non vi sono invece novità di rilievo per il resto dello schieramento rossonero: pur contro il fanalino di coda del campionato Gattuso mettere in campo i suoi titolari. In mediana quindi non mancheranno dalle loro solite postazioni Paquetà, Bakayoko e Kessiè, tutti presenti in campo dal primo minuto. In attacco invece dovrebbero essere nuovamente in campo dal primo Piatek come prima punta (nonostante la concorrenza con Cutrone) accompagnato da Calhanoglu e Suso, sul quale però girano voci allarmanti sulla sua permanenza in rossonero.

IL TABELLINO

CHIEVO (4-4-2): 70 Sorrentino; 27 Depaoli, 14 Bani, 5 Barba, 44 Jaroszynski; 11 Leris, 8 Dioussè, 56 Hetemaj, 17 Giaccherini; 9 Stepinski, 20 Djordjevic All. Di Carlo

MILAN (4-3-3): 99 Donanrumma; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 93 Laxalt; 79 Kessiè, 14 Bakayoko, 38 Paquetà; 8 Suso, 19 Piatek, 10 Calhanoglu. All. Gattuso



