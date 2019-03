Probabili formazioni Inter Spal/ Diretta tv, Spalletti perde Nainggolan (Serie A)

Andiamo ad analizzare le probabili formazioni di Inter Spal, partita che si gioca alle ore 15:00 di domenica 10 marzo per la 27^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Reduce dall’Europa League, la squadra nerazzurra riprende la sua corsa verso le prime quattro posizioni: appena scavalcata dal Milan, l’Inter adesso deve difendere il quarto posto dagli assalti della concorrenza, ma arriva dalla sconfitta di Cagliari che ha tolto certezze al gruppo e deve ancora fare i conti con gli infortuni e con il delicato caso Icardi, che ogni giorno si ammanta di nuovi capitoli. La Spal non vince da tempo, e sta rischiando seriamente di precipitare in zona retrocessione: la sconfitta interna contro la Sampdoria poteva starci, ma in questo momento la squadra estense ha bisogno di fare punti senza preoccuparsi troppo del nome dell’avversario, e dunque dovrà avere questo atteggiamento anche a San Siro. Aspettando dunque il calcio d’inizio, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Inter Spal.

La diretta tv di Inter Spal sarà trasmessa sulla televisione satellitare, dunque come appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati: i canali sui quali andare sono Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport 252, con la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video, dunque attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone sui quali installare l’applicazione Sky Go, che per tutti i clienti non comporta costi aggiuntivi.

Non inizia certo alla grande Inter Spal per Luciano Spalletti: già senza lo squalificato Vecino, il tecnico toscano ha perso anche Nainggolan per infortunio. Dunque le scelte per mediana e trequarti sono quasi obbligate: alle spalle di Lautaro Martinez (che sarà nuovamente la prima punta titolare) dovrebbe agire Joao Mario, mentre Borja Valero potrebbe prendere posto al fianco di Brozovic nel settore nevralgico del campo. L’alternativa rimane Gagliardini, possibile titolare per questa partita; in difesa D’Ambrosio e Dalbert sono favoriti su Cédric Soares e Asamoah per occupare le corsie esterne, a protezione di Handanovic giocherà invece la solita coppia formata da De Vrij e Skriniar. La buona notizia è il recupero di Keita Balde Diao che potrà andare almeno in panchina, rappresentando un’alternativa per il secondo tempo; gli esterni offensivi però dovrebbero essere ancora una volta Politano e Perisic, che al momento rappresentano delle certezze per il loro allenatore.

La speranza di Semplici è che Manuel Lazzari possa giocare Inter Spal: senza di lui il tecnico dovrebbe puntare su Murgia come esterno a destra, confermando Fares dall’altra parte del campo. In mezzo Valoti si occuperà della regia, a dargli una mano sarà Missiroli che potrebbe iniziare questa partita come mezzala destra mentre Kurtic è certo del posto sull’altro versante; davanti invece Antenucci scalpita per tornare titolare, ma dovrà vincere la concorrenza di Paloschi (con Petagna sicuro titolare) senza dimenticare Floccari, in gol domenica scorsa contro la Sampdoria. Il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Bonifazi, Vicari e Felipe (un ex) vista la squalifica di Thiago Cionek; per la porta Viviano, lui pure passato dall’Inter anche se solo formalmente, dovrebbe spuntarla su Alfred Gomis avendo ormai risolto i problemi fisici, ma la sensazione è che il ballottaggio possa restare vivo sino all’ultimo.

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 6 De Vrij, 29 Dalbert; 77 Brozovic, 20 Borja Valero; 16 Politano, 15 Joao Mario, 87 Candreva; 10 Lautaro Martinez

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 21 Cédric Soares, 13 Ranocchia, 23 Miranda, 18 Asamoah, 5 Gagliardini, 11 Keita B., 61 Colidio

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: Vecino

Indisponibili: Vrsaljko, Nainggolan, Perisic, Icardi

SPAL (4-3-1-2): 2 Viviani; 14 Bonifazi, 23 Vicari, 27 Felipe; 29 M. Lazzari, 6 Missiroli, 8 Valoti, 19 Kurtic, 93 Fares; 37 Petagna, 43 Paloschi

A disposizione: 1 A. Gomis, 12 Fulignati, 5 L. Simic, 13 Regini, 24 Dickmann, 95 M. Jankovic, 11 Murgia, Valdifiori, 28 Schiattarella, 33 F. Costa, 7 Antenucci, 10 Floccari

Allenatore: Leonardo Semplici

Squalificati: Cionek

Indisponibili: –



