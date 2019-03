Probabili formazioni Sassuolo Napoli/ Diretta tv: due portieri squalificati (Serie A)

Nelle probabili formazioni di Sassuolo Napoli studiamo le scelte dei due allenatori per la partita che, in programma domenica 10 marzo alle ore 18:00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, vale per la 27^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019. I partenopei sono scivolati a 16 punti dalla Juventus perdendo in casa la sfida diretta, e dunque la corsa verso lo scudetto è sostanzialmente chiusa a meno di miracoli; Carlo Ancelotti però vuole confermare il suo secondo posto e provare adesso a vincere quante più partite possibile, così da riportare la sua squadra ad un torneo comunque positivo. Il Sassuolo si trova nella classica “terra di mezzo”: ormai salvo, è però troppo lontano dalle posizioni che qualificano all’Europa e dunque potrebbe avere un finale di stagione senza particolari pressioni, nel tentativo comunque di arrivare quanto più in alto riuscirà. Ora valutiamo in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco, siamo solo alla vigilia della sfida di Reggio Emilia ma possiamo già analizzare in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Sassuolo Napoli.

La diretta tv di Sassuolo Napoli sarà trasmessa sulla televisione satellitare, dunque come appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati: i canali sui quali andare sono Sky Sport Serie A (numero 202) e Sky Sport 251, con la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video, dunque attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone sui quali installare l’applicazione Sky Go, che per tutti i clienti non comporta costi aggiuntivi.

Sassuolo Napoli vedrà in campo Pegolo, il secondo portiere dei neroverdi che era già subentrato a San Siro, prendendo il posto di Consigli che è squalificato per questa partita. Davanti a lui ci sarà la difesa a tre nella quale dovrebbe tornare Rogério come terzino sinistro, con Lirola dall’altra parte e Peluso che dovrebbe nuovamente avere la meglio su Magnani, e dunque posizionarsi al fianco di Gian Marco Ferrari. Duncan ha scontato il turno di squalifica e dunque si prepara a riavere la maglia da titolare: gliela dovrebbe lasciare Bourabia, ma c’è anche la possibilità che a rimanere in panchina sia Locatelli. L’unica certezza del centrocampo sembra essere Sensi in cabina di regia; nel tridente offensivo cerca spazio Babacar, che contro il Milan era stato sacrificato per far giocare Djuricic come finto centravanti. Stavolta il serbo dovrebbe tornare a giocare nel ruolo di esterno sinistro, dunque il senegalese se la gioca con Matri mentre sulla corsia destra agirà come di consueto Domenico Berardi.

Portiere squalificato anche nel Napoli: senza Meret i pali saranno difesi da Ospina, davanti al quale agiranno Nikola Maksimovic e Koulibaly con Malcuit a destra e Mario Rui che potrebbe prendere il posto di Hysaj sulla corsia sinistra (ma attenzione anche a Ghoulam). A centrocampo la coppia centrale dovrebbe essere formata da Allan e Fabian Ruiz senza troppe sorprese, a destra l’intramontabile Callejon mentre dall’altra parte si apre il ballottaggio tra Zielinski, che resta favorito, e Verdi che reclama spazio dal primo minuto. In competizione per avere una maglia c’è anche Ounas che è uno dei giocatori più in forma nella rosa dei partenopei; con lui titolare a sinistra Verdi potrebbe scalare davanti, nel tandem offensivo e dunque impegnato in un ideale testa a testa con Lorenzo Insigne. Il capitano resta in ogni caso favorito, così anche Milik (su Mertens) che contro la Juventus ha dovuto abbandonare il campo dopo meno di mezz’ora per l’espulsione di Meret.

SASSUOLO (4-3-3): 79 Pegolo; 21 Lirola, 31 G. Ferrari, 13 Peluso, 6 Rogério; 73 Locatelli, 12 Sensi, 32 Duncan; 25 D. Berardi, 30 Babacar, 9 Djuricic

A disposizione: 28 Satalino, 98 Adjapong, 23 Magnani, 3 Demiral, 5 Lemos, 68 Bourabia, 4 Magnanelli, 20 Boga, 34 F. Di Francesco, 19 Odgaard, 10 Matri, 11 Scamacca

Allenatore: Roberto De Zerbi

Squalificati: Consigli

Indisponibili: Marlon, Brignola

NAPOLI (4-4-2): 25 Ospina; 2 Malcuit, 19 Ni. Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 99 Milik, 24 L. Insigne

A disposizione: 27 Karnezis, 23 Hysaj, 21 Chiriches, 13 Luperto, 31 Ghoulam, 11 Ounas, 42 A. Diawara, 9 Verdi, 14 Mertens, 34 Younes

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: Meret

Indisponibili: Raul Albiol



