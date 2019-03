Probabili formazioni Serie A/ le mosse degli allenatori per la 27^ giornata

Il primo campionato italiano torna protagonista dopo gli impegni nelle coppe europee ed è arrivato il momento di andare a vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A, studiate in vista del match della 27^ giornata, programmati in questo fine settimana. Il calendario è certo fitto e i punti messi a bilancio più che mai decisivi per le sorti nella classifica del primo campionato italiano. Va quindi detto che si è cominciato a giocare già ieri con l’anticipo tra Juventus e Udinese, mentre per la giornata di sabato sono previsti appena due incontri tra cui anche Chievo Milan. Più ricco il programma domenicale che prenderà il via con il lunch match tra Bologna e Cagliari e si chiuderà solo alla sera con il posticipo al Franchi tra Fiorentina e Lazio: sarà poi il posticipo del lunedi tra Roma ed Empoli chiudere la 27^ giornata. Andiamo quindi a vedere da vicino quali saranno le probabili formazioni studiate per la 27^ giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA GENOA

Per le probabili formazioni di Serie A della 27^ giornata il Parma non rinuncerà al 4-3-3 come modulo di partenza, ma dovrà fare meno di Stulac fermato da una lesione muscolare al polpaccio. Modulo a specchio per i grifoni che ritrovano Veloso dopo l’influenza: possibile quindi un modulo a tre assieme a Radovanovic e Bessa.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO MILAN

I rossoneri dovranno sostituire Ricardo Rodriguez, fermato dal giudice sportivo: ci potrebbe essere Conti dal primo minuto in campo, in coppia rimaneggiata con Calabria. Sarà difesa a 4 anche per i clivensi, che ai lati del reparto si affideranno invece a Depaoli e Jaroszynski, pur con Rossettini a disposizione (il cui ingresso però farebbe scivolare Barba a sinistra).

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CAGLIARI

I Felsinei si affideranno nuovamente al terzetto Sansone-Santander-Palacio per guidare l’attacco: risponderà una difesa a 4 dei sardi con le maglie da titolari sulle spalle di Srna, Pisacane, Ceppitelli e Luca Pellegrini, ormai promosso.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE TORINO

Baroni e i canarini non faranno a meno del 3-5-2 che non vedrà a centrocampo Cassata, fermato dalla giustizia sportiva. Sarà sempre una mediana a cinque per i granata dove invece troveranno spazio dal primo minuto al centro Meitè, Rincon e Baselli, con il duo De Silvestre-Ansaldi atteso ai lati.

PROBABILI FORMAZIONI INTER SPAL

Spalletti ancora senza Icardi anche nella 27^ giornata di Serie A per le note vicende: sarà Lautaro Martinez a fare da bomber benchè Keita sia ormai sulla via del ritorno dall’infortunio. Attacco invece a due punte per la Spal con Paloschi e Petagna attesi in campo dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ATALANTA

Per la sfida al Marassi sia Giampaolo che Gasperini metteranno in campo solo in giocatori più in forma. Ecco quindi le due punte Quagliarella-Gabbiadini per i liguri e il tridente con Ilicic, Gomez e Zapata per la Dea.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI

Ancelotti potrebbe dare spazio a Mario Rui, di ritorno dall’infortunio: le prime scelte in difesa però rimangono altre con Ghoulam pronto dal primo minuto. Sarà difesa a 4 anche per i neroverdi con le maglie dei titolari sulle spalle di Lirola, Ferrari, Peluso e Rogerio.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LAZIO

Nella 27^ giornata di campionato dovremmo rivedere Vitor Hugo in difesa, con Pezzella e il duo Milenkovic-Biraghi atteso sull’estreno. Difesa a tre per la Lazio con Radu, Acerbi e Bastos dal primo minuto benché dalla difesa scalpiti Luiz Felipe in cerca di spazio.



