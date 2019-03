Probabili formazioni Serie B/ Le mosse degli allenatori per la 28^ giornata

Il secondo campionato italiano torna sotto ai riflettori ed è quindi arrivato il momento di esaminare con cura le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie B che saranno in campo in questo fine settimana per la 28^ giornata regolare. Il programma degli incontri è molto ricco e di certo nessuno si vorrà sfuggire l’occasione di mettere a segno tre punti, più pesanti che mai a questo punto della stagione. Riepilogando un poco il calendario ufficiale ricordiamo che dopo l’anticipo del venerdi tra Perugia e Verona saranno 4 le partite che avranno luogo questo sabato 9 marzo, divise in ben due fasce orarie alle ore 15.00 e 18.00. Programma importante anche per domenica con ben 3 partite, ma ricordiamo che sarà il match tra Venezia e Palermo, atteso solo per lunedì sera a chiudere la 28^ giornata. Andiamo quindi a vedere quali saranno le probabili formazioni di Serie b che saranno in campo in questo fine settimana.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PESCARA

Per le probabili formazioni di Serie B i granata dovrebbero scommetter ancora sul duo in attacco composto da Moncini e Finotto (questo in gol contro il Brescia pochi giorni fa). Sarà attacco a due punte anche per i delfini con Monachello e Mancuso in campo dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA BRESCIA

Per la 28^ giornata i bruzi saranno in campo con il 3-5-2 che in difesa vedrà titolari dal primo minuto Anibal, Dermasku e Legittimo: la leonessa risponderà con un reparto arretrato a 4 che vede protagonisti Martella, Romagnoli, Gastaldello e Sabelli.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE FOGGIA

In questo turno i giallorossi saranno in campo con una mediana a tre che vedrà quindi dal primo minuto Majer, Tachsidis e uno tra Haye e Tabanello: per contro i satanelli punteranno su uno schieramento al centro a 4 con le maglie da titolari sulle spalle di Kragl, Greco, Agnelli e Zambelli, titolari contro il Cosenza nella precedente giornata di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA PADOVA

Contro il fanalino di cosa lo Spezia dovrebbe puntare sul 4-3-3 come modulo di partenza, dove però in attacco mancherà Da Cruz squalificato dal giudice sportivo. Il Padova invece potrebbe riproporre il già visto 3-5-2, con Bonazzoli e Mbakogu attesi in attacco da titolari.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI LIVORNO

In questa occasione i bianconeri dovrebbe fare affidamento sul 4-3-1-2 come modulo di partenza e al centro verrebbero quindi confermati da subito Addae, Troiano e Frattesi. Di contro gli amaranto scommetteranno sul reparto a centro a 4 dove faranno figura Porcini, Luci, Agazzi e Valiani

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE BENEVENTO

Vista la situazione delicata non è da escludere che Rastelli dia nuova fiducia al 5-3-2 visto pochi giorni fa: di certo in avanti ci sarà spazio dal primo minuto per Piccolo e Strizzolo. Saranno invece Insigne e Coda a portare avanti l’attacco degli stregoni, che hanno parecchio da riscattare.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CROTONE

Per il match domenicale i granata dovrebbero fare affidamento su Micai tra i pali e un reparto difensivo composto da Pucino, Migliorini e Mantovani: di contro il Crotone sarà in campo con una difesa a tre con Vaisanen, Spolli e Golemic, posti di fronte al solito Cordaz.



